Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 Elite WH Dual Fan
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM5, AM4, LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723097
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM5, AM4, LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
прямой контакт тепловых трубок
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х10
Вес, г.
605
Описание товара Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 Elite WH Dual Fan
Кулер для процессора Ocypus Delta A40 Elite Dual Fan продолжает традиции дизайна семейства A40: закруглённая верхняя крышка и равномерное расположение рёбер — минималистичный, но прочный корпус. Система с двумя вентиляторами, дополненная вторым задним вентилятором, обеспечивает более эффективное охлаждение и повышенную стабильность, предлагая сборщикам надёжное, простое и эффективное решение.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM5, AM4, LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
прямой контакт тепловых трубок
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора Ocypus Delta A40 Elite Dual Fan продолжает традиции дизайна семейства A40: закруглённая верхняя крышка и равномерное расположение рёбер — минималистичный, но прочный корпус. Система с двумя вентиляторами, дополненная вторым задним вентилятором, обеспечивает более эффективное охлаждение и повышенную стабильность, предлагая сборщикам надёжное, простое и эффективное решение.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
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