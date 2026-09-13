Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 44mm (SM-L335FDAACAU) Graphite
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Samsung Galaxy Watch 8
Цвета корпуса
графитовый
Цвета браслета/ремешка
графитовый
Материал корпуса
алюминий
Материал ремешка
фторэластомер
Класс защиты
IP68
Размер экрана, дюйм
1.47
Разрешение экрана
480?480
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723082
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Samsung Galaxy Watch 8
Цвета корпуса
графитовый
Цвета браслета/ремешка
графитовый
Операционная система
Wear OS
Материал корпуса
алюминий
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана, дюйм
1.47
Разрешение экрана
480?480
Плотность пикселей
327
Вибрация
да
Стандарт связи
4G (LTE)
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
Мониторинг: сна, калорий, физической активности, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Функции
экстренный вызов SOS, контроля падения человека
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
435
Время работы в активном режиме
30
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
18х7х5
Вес, г.
300
Описание товара Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 44mm (SM-L335FDAACAU) Graphite
Самые тонкие Galaxy Watch в истории произведут на вас незабываемое впечатление. Благодаря обновленному дизайну корпуса и усовершенствованной системе крепления ремешка Dynamic Lug Galaxy Watch8 стали еще комфортнее в ношении, а 3-нм процессор гарантирует великолепную производительность. Оцените также и преимущества персонализированных рекомендаций — советы по сну, беговым тренировкам и комплексному подходу к здоровью теперь прямо на вашем запястье. Наслаждайтесь каждым моментом благодаря Galaxy AI в сочетании с интерфейсом One UI.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Металлические
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Samsung Galaxy Watch 8
Цвета корпуса
графитовый
Цвета браслета/ремешка
графитовый
Операционная система
Wear OS
Материал корпуса
алюминий
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Развернуть
Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана, дюйм
1.47
Разрешение экрана
480?480
Плотность пикселей
327
Вибрация
да
Стандарт связи
4G (LTE)
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
Мониторинг: сна, калорий, физической активности, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Функции
экстренный вызов SOS, контроля падения человека
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
435
Время работы в активном режиме
30
Страна производитель
Вьетнам
Самые тонкие Galaxy Watch в истории произведут на вас незабываемое впечатление. Благодаря обновленному дизайну корпуса и усовершенствованной системе крепления ремешка Dynamic Lug Galaxy Watch8 стали еще комфортнее в ношении, а 3-нм процессор гарантирует великолепную производительность. Оцените также и преимущества персонализированных рекомендаций — советы по сну, беговым тренировкам и комплексному подходу к здоровью теперь прямо на вашем запястье. Наслаждайтесь каждым моментом благодаря Galaxy AI в сочетании с интерфейсом One UI.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Металлические
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Металлические
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 44mm (SM-L335FDAACAU) Graphite - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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