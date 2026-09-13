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Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Samsung Galaxy Watch 8
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серебристый
Материал корпуса
алюминий
Материал ремешка
фторэластомер
Класс защиты
IP68
Размер экрана, дюйм
1.47
Разрешение экрана
480?480
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723081
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Измерения: кислорода в крови, отслеживание сна, температуры тела, шагомер
Функции
экстренный вызов SOS, контроля падения человека
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
325
Время работы в активном режиме
40
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
18х7х5
Вес, г.
300
Описание товара Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FZSACAU) Silver
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch8 40 mm LTE следят за сердечным ритмом, давлением и кислородом в крови, считают шаги и пройденное расстояние. С их помощью вы можете отслеживать длительность и качество сна, уровень стресса. Есть встроенные функции для бега и других занятий спортом с виртуальным тренером. Устройство высчитывает антиоксидантный индекс и помогает оценить качество питания.
Samsung Galaxy Watch8 40 mm LTE выполнены в серебристом алюминиевом корпусе с круглым 1.34-дюймовым дисплеем и возможностью смены дизайна циферблата. Яркость 3000 Кд/м? сохраняет видимость текста и изображения на солнце. Защита по стандарту MIL-STD-810Н гарантирует устойчивость к высоким и низким температурам, влажности, вибрациям и другим экстремальным условиям окружающей среды.
Смарт-часы с микрофоном и динамиком позволяют совершать и принимать звонки со смартфона. Вы можете просматривать входящие уведомления, удаленно управлять камерой. Модель с поддержкой ускоренной и беспроводной зарядки выдерживает 30 часов активной работы.
Измерения: кислорода в крови, отслеживание сна, температуры тела, шагомер
Функции
экстренный вызов SOS, контроля падения человека
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
325
Время работы в активном режиме
40
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch8 40 mm LTE следят за сердечным ритмом, давлением и кислородом в крови, считают шаги и пройденное расстояние. С их помощью вы можете отслеживать длительность и качество сна, уровень стресса. Есть встроенные функции для бега и других занятий спортом с виртуальным тренером. Устройство высчитывает антиоксидантный индекс и помогает оценить качество питания.
Samsung Galaxy Watch8 40 mm LTE выполнены в серебристом алюминиевом корпусе с круглым 1.34-дюймовым дисплеем и возможностью смены дизайна циферблата. Яркость 3000 Кд/м? сохраняет видимость текста и изображения на солнце. Защита по стандарту MIL-STD-810Н гарантирует устойчивость к высоким и низким температурам, влажности, вибрациям и другим экстремальным условиям окружающей среды.
Смарт-часы с микрофоном и динамиком позволяют совершать и принимать звонки со смартфона. Вы можете просматривать входящие уведомления, удаленно управлять камерой. Модель с поддержкой ускоренной и беспроводной зарядки выдерживает 30 часов активной работы.
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 40mm (SM-L325FZSACAU) Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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