Top.Mail.Ru
Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 1
Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 2
Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 3
Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 4
Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 5
Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 6
Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 7
Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 8
Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 9
Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 10
Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 11
Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 12
Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 13
Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 14
Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 15
Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520-540
Количество лучей, шт
12
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
20
  • Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 1
  • Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 2
  • Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 3
  • Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 4
  • Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 5
  • Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 6
  • Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 7
  • Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 8
  • Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 9
  • Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 10
  • Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 11
  • Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 12
  • Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 13
  • Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 14
  • Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 15
  • Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723074
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GIGANT
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520-540
Количество лучей, шт
12
Цвет луча
зеленый
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
есть
Дальность построения без приемника, м
20
Точность, мм/м
1
Резьба под штатив, дюйм
5/8 дюйм
Элементы питания
сеть/аккумулятор
Время работы на одном заряде, ч
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х27х13
Вес, кг.
3.28

Описание товара Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11

Уровень и нивелир Gigant представляет собой многофункциональный инструмент, который сочетает в себе высокое качество и точность измерений. Это комбинированное устройство обеспечивает надежность благодаря продуманной конструкции и характеристикам, отвечающим самым современным требованиям. Одной из ключевых особенностей этого нивелира является способность строить 360-градусные плоскости, что делает его незаменимым для проведения сложных строительных и ремонтных работ. Длина волны лазера устройств Gigant составляет от 520 до 540 нм, что обеспечивает яркий и четкий зеленый луч, хорошо видимый даже при ярком освещении. Это особенно важно при работе на открытых площадках и в условиях недостаточной освещенности. Благодаря высокому классу лазера 2, нивелир обеспечивает безопасную и точную работу, а возможность использования с приемником значительно расширяет его функциональность, увеличивая дальность измерений. Без приемника уровень способен строить проекции на расстоянии до 20 метров, создавая 12 лазерных лучей для всестороннего охвата рабочей зоны. Уровень и нивелир Gigant отличается исключительной точностью, не превышающей 1 мм/м, что гарантирует идеальную ровность при выполнении различных задач. Для удобства монтажа устройство оснащено стандартной резьбой 5/8 дюйма, что позволяет надежно установить нивелир на штативе. С весом всего 1,73 кг, уровень легко транспортировать и устанавливать в нужном месте, обеспечивая максимальную эффективность и комфорт в работе. Бренд Gigant славится своим качеством и надежностью, что делает этот нивелир отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей, стремящихся к идеальным результатам в каждом проекте.

Отзывы о товаре Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GIGANT
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520-540
Количество лучей, шт
12
Цвет луча
зеленый
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
есть
Дальность построения без приемника, м
20
Точность, мм/м
1
Резьба под штатив, дюйм
5/8 дюйм
Элементы питания
сеть/аккумулятор
Развернуть
Время работы на одном заряде, ч
6
Страна производитель
Китай
Описание
Уровень и нивелир Gigant представляет собой многофункциональный инструмент, который сочетает в себе высокое качество и точность измерений. Это комбинированное устройство обеспечивает надежность благодаря продуманной конструкции и характеристикам, отвечающим самым современным требованиям. Одной из ключевых особенностей этого нивелира является способность строить 360-градусные плоскости, что делает его незаменимым для проведения сложных строительных и ремонтных работ. Длина волны лазера устройств Gigant составляет от 520 до 540 нм, что обеспечивает яркий и четкий зеленый луч, хорошо видимый даже при ярком освещении. Это особенно важно при работе на открытых площадках и в условиях недостаточной освещенности. Благодаря высокому классу лазера 2, нивелир обеспечивает безопасную и точную работу, а возможность использования с приемником значительно расширяет его функциональность, увеличивая дальность измерений. Без приемника уровень способен строить проекции на расстоянии до 20 метров, создавая 12 лазерных лучей для всестороннего охвата рабочей зоны. Уровень и нивелир Gigant отличается исключительной точностью, не превышающей 1 мм/м, что гарантирует идеальную ровность при выполнении различных задач. Для удобства монтажа устройство оснащено стандартной резьбой 5/8 дюйма, что позволяет надежно установить нивелир на штативе. С весом всего 1,73 кг, уровень легко транспортировать и устанавливать в нужном месте, обеспечивая максимальную эффективность и комфорт в работе. Бренд Gigant славится своим качеством и надежностью, что делает этот нивелир отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей, стремящихся к идеальным результатам в каждом проекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...