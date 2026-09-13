Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11
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Характеристики
Описание товара Уровень лазерный самовыравнивающийся Gigant профессиональный в кейсе со штативом 1м (12 линий) GBLL-11
Уровень и нивелир Gigant представляет собой многофункциональный инструмент, который сочетает в себе высокое качество и точность измерений. Это комбинированное устройство обеспечивает надежность благодаря продуманной конструкции и характеристикам, отвечающим самым современным требованиям. Одной из ключевых особенностей этого нивелира является способность строить 360-градусные плоскости, что делает его незаменимым для проведения сложных строительных и ремонтных работ. Длина волны лазера устройств Gigant составляет от 520 до 540 нм, что обеспечивает яркий и четкий зеленый луч, хорошо видимый даже при ярком освещении. Это особенно важно при работе на открытых площадках и в условиях недостаточной освещенности. Благодаря высокому классу лазера 2, нивелир обеспечивает безопасную и точную работу, а возможность использования с приемником значительно расширяет его функциональность, увеличивая дальность измерений. Без приемника уровень способен строить проекции на расстоянии до 20 метров, создавая 12 лазерных лучей для всестороннего охвата рабочей зоны. Уровень и нивелир Gigant отличается исключительной точностью, не превышающей 1 мм/м, что гарантирует идеальную ровность при выполнении различных задач. Для удобства монтажа устройство оснащено стандартной резьбой 5/8 дюйма, что позволяет надежно установить нивелир на штативе. С весом всего 1,73 кг, уровень легко транспортировать и устанавливать в нужном месте, обеспечивая максимальную эффективность и комфорт в работе. Бренд Gigant славится своим качеством и надежностью, что делает этот нивелир отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей, стремящихся к идеальным результатам в каждом проекте.
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