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Видеокарта GigaByte RX9060XT GAMING OC 16GB (GV-R9060XTGAMING OC-16GD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта GigaByte RX9060XT GAMING OC 16GB (GV-R9060XTGAMING OC-16GD)

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Видеокарта GigaByte RX9060XT GAMING OC 16GB (GV-R9060XTGAMING OC-16GD) - фото 1
Видеокарта GigaByte RX9060XT GAMING OC 16GB (GV-R9060XTGAMING OC-16GD) - фото 2
Видеокарта GigaByte RX9060XT GAMING OC 16GB (GV-R9060XTGAMING OC-16GD) - фото 3
Видеокарта GigaByte RX9060XT GAMING OC 16GB (GV-R9060XTGAMING OC-16GD) - фото 4
Видеокарта GigaByte RX9060XT GAMING OC 16GB (GV-R9060XTGAMING OC-16GD) - фото 5
Видеокарта GigaByte RX9060XT GAMING OC 16GB (GV-R9060XTGAMING OC-16GD) - фото 6
Видеокарта GigaByte RX9060XT GAMING OC 16GB (GV-R9060XTGAMING OC-16GD) - фото 7
Видеокарта GigaByte RX9060XT GAMING OC 16GB (GV-R9060XTGAMING OC-16GD) - фото 8
Видеокарта GigaByte RX9060XT GAMING OC 16GB (GV-R9060XTGAMING OC-16GD) - фото 9
Видеокарта GigaByte RX9060XT GAMING OC 16GB (GV-R9060XTGAMING OC-16GD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2780
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта GigaByte RX9060XT GAMING OC 16GB (GV-R9060XTGAMING OC-16GD) - фото 1
  • Видеокарта GigaByte RX9060XT GAMING OC 16GB (GV-R9060XTGAMING OC-16GD) - фото 2
  • Видеокарта GigaByte RX9060XT GAMING OC 16GB (GV-R9060XTGAMING OC-16GD) - фото 3
  • Видеокарта GigaByte RX9060XT GAMING OC 16GB (GV-R9060XTGAMING OC-16GD) - фото 4
  • Видеокарта GigaByte RX9060XT GAMING OC 16GB (GV-R9060XTGAMING OC-16GD) - фото 5
  • Видеокарта GigaByte RX9060XT GAMING OC 16GB (GV-R9060XTGAMING OC-16GD) - фото 6
  • Видеокарта GigaByte RX9060XT GAMING OC 16GB (GV-R9060XTGAMING OC-16GD) - фото 7
  • Видеокарта GigaByte RX9060XT GAMING OC 16GB (GV-R9060XTGAMING OC-16GD) - фото 8
  • Видеокарта GigaByte RX9060XT GAMING OC 16GB (GV-R9060XTGAMING OC-16GD) - фото 9
  • Видеокарта GigaByte RX9060XT GAMING OC 16GB (GV-R9060XTGAMING OC-16GD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 710 руб. 
Начислим 1388 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723060
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокарта GigaByte RX9060XT GAMING OC 16GB (GV-R9060XTGAMING OC-16GD)
86 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2780
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х39х39
Вес, кг.
13

Описание товара Видеокарта GigaByte RX9060XT GAMING OC 16GB (GV-R9060XTGAMING OC-16GD)

Видеокарта GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD представляет собой современное и эффективное решение для геймеров и профессионалов, требующих надежной графической производительности. Эта видеокарта оснащена передовыми технологиями, обеспечивающими отличное качество изображения и высокую производительность в играх и приложениях. Она идеально подходит для тех, кто ценит баланс между производительностью и энергоэффективностью. GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD оснащена 16 ГБ видеопамяти GDDR6, что позволяет ей справляться с современными играми и приложениями. Видеокарта поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, обеспечивая потрясающую детализацию и четкость изображения. Она оснащена несколькими видеовыходами, включая два DisplayPort версии 2.1a и один HDMI, что обеспечивает совместимость с различными мониторами и устройствами. Производительность и технологии Видеокарта GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD оснащена 16 ГБ видеопамяти GDDR6, что обеспечивает высокую производительность и позволяет справляться с современными играми и приложениями. Она поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, обеспечивая потрясающую детализацию и четкость изображения. Видеокарта оснащена 128-битной шиной видеопамяти, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и улучшенную производительность. Подключение и совместимость Видеокарта оснащена двумя портами DisplayPort версии 2.1a и одним портом HDMI, что обеспечивает совместимость с различными мониторами и устройствами. Она поддерживает высокие разрешения и частоту обновления, что позволяет наслаждаться играми и контентом в высоком качестве. Видеокарта оснащена 8-контактным разъемом дополнительного питания, что обеспечивает стабильное питание и надежную работу даже при высоких нагрузках. Энергопотребление и охлаждение Видеокарта GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD отличается умеренным энергопотреблением, составляющим 160 Вт, что делает её энергоэффективным решением для игровых и профессиональных систем. Рекомендуемая мощность блока питания составляет 450 Вт, что обеспечивает стабильную работу системы. Видеокарта оснащена системой охлаждения, которая обеспечивает эффективное охлаждение и тихую работу даже при высоких нагрузках. Это делает видеокарту надежным и эффективным решением для различных задач и приложений.



Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта GigaByte RX9060XT GAMING OC 16GB (GV-R9060XTGAMING OC-16GD)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2780
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD представляет собой современное и эффективное решение для геймеров и профессионалов, требующих надежной графической производительности. Эта видеокарта оснащена передовыми технологиями, обеспечивающими отличное качество изображения и высокую производительность в играх и приложениях. Она идеально подходит для тех, кто ценит баланс между производительностью и энергоэффективностью. GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD оснащена 16 ГБ видеопамяти GDDR6, что позволяет ей справляться с современными играми и приложениями. Видеокарта поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, обеспечивая потрясающую детализацию и четкость изображения. Она оснащена несколькими видеовыходами, включая два DisplayPort версии 2.1a и один HDMI, что обеспечивает совместимость с различными мониторами и устройствами. Производительность и технологии Видеокарта GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD оснащена 16 ГБ видеопамяти GDDR6, что обеспечивает высокую производительность и позволяет справляться с современными играми и приложениями. Она поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, обеспечивая потрясающую детализацию и четкость изображения. Видеокарта оснащена 128-битной шиной видеопамяти, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и улучшенную производительность. Подключение и совместимость Видеокарта оснащена двумя портами DisplayPort версии 2.1a и одним портом HDMI, что обеспечивает совместимость с различными мониторами и устройствами. Она поддерживает высокие разрешения и частоту обновления, что позволяет наслаждаться играми и контентом в высоком качестве. Видеокарта оснащена 8-контактным разъемом дополнительного питания, что обеспечивает стабильное питание и надежную работу даже при высоких нагрузках. Энергопотребление и охлаждение Видеокарта GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD отличается умеренным энергопотреблением, составляющим 160 Вт, что делает её энергоэффективным решением для игровых и профессиональных систем. Рекомендуемая мощность блока питания составляет 450 Вт, что обеспечивает стабильную работу системы. Видеокарта оснащена системой охлаждения, которая обеспечивает эффективное охлаждение и тихую работу даже при высоких нагрузках. Это делает видеокарту надежным и эффективным решением для различных задач и приложений.


Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Видеокарта GigaByte RX9060XT GAMING OC 16GB (GV-R9060XTGAMING OC-16GD) - по цене 86710 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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