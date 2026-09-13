МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A) A4 WiFi белый
МФУ лазерные HP созданы для интенсивной работы в офисе и дома. Высокая скорость копирования — до 33 страниц в минуту — позволяет быстро справляться с большими объемами задач, а вместительный стартовый черно-белый картридж производителен до 2000 листов, цветной — до 1000. Устройство справится как с рутинной документацией, так и с цветными презентациями благодаря поддержке цветной печати с разрешением 600x600 dpi. Оперативная память до 512 Мб обеспечивает стабильную работу даже при обработке сложных макетов. МФУ поддерживает различные материалы печати: обычную и глянцевую бумагу, конверты, этикетки и фотобумагу, что делает его универсальным помощником. Функция масштабирования до 400% открывает дополнительные возможности для работы с разными форматами. Несмотря на серьезную производительность, устройство экономно в режиме ожидания — всего 18 Вт. Максимальный формат — стандартный A4, этого достаточно для большинства офисных задач. Надежный, функциональный и готов к нагрузкам цикл до 999 копий — всё для ваших амбициозных целей.
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Теги товара: цветные, цветные HP
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Теги товара: цветные, цветные HP
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