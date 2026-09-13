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Мультиметр портативный с тестом батареек Inforce 01-05-04 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультиметр портативный с тестом батареек Inforce 01-05-04

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Мультиметр портативный с тестом батареек Inforce 01-05-04 - фото 1
Мультиметр портативный с тестом батареек Inforce 01-05-04 - фото 2
Мультиметр портативный с тестом батареек Inforce 01-05-04 - фото 3
Мультиметр портативный с тестом батареек Inforce 01-05-04 - фото 4
Мультиметр портативный с тестом батареек Inforce 01-05-04 - фото 5
Мультиметр портативный с тестом батареек Inforce 01-05-04 - фото 6
Мультиметр портативный с тестом батареек Inforce 01-05-04 - фото 7
Мультиметр портативный с тестом батареек Inforce 01-05-04 - фото 8
Мультиметр портативный с тестом батареек Inforce 01-05-04 - фото 9
Мультиметр портативный с тестом батареек Inforce 01-05-04 - фото 10
Мультиметр портативный с тестом батареек Inforce 01-05-04 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение сопротивления
Да
  • Мультиметр портативный с тестом батареек Inforce 01-05-04 - фото 1
  • Мультиметр портативный с тестом батареек Inforce 01-05-04 - фото 2
  • Мультиметр портативный с тестом батареек Inforce 01-05-04 - фото 3
  • Мультиметр портативный с тестом батареек Inforce 01-05-04 - фото 4
  • Мультиметр портативный с тестом батареек Inforce 01-05-04 - фото 5
  • Мультиметр портативный с тестом батареек Inforce 01-05-04 - фото 6
  • Мультиметр портативный с тестом батареек Inforce 01-05-04 - фото 7
  • Мультиметр портативный с тестом батареек Inforce 01-05-04 - фото 8
  • Мультиметр портативный с тестом батареек Inforce 01-05-04 - фото 9
  • Мультиметр портативный с тестом батареек Inforce 01-05-04 - фото 10
  • Мультиметр портативный с тестом батареек Inforce 01-05-04 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722960
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Характеристики

Бренд
Inforce
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение сопротивления
Да
Max постоянное напряжение, В
600
Max переменное напряжение, В
600
Наличие функции True RMS
Да
Питание
2x AAA
Габариты без упаковки
47х77х134 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х6
Вес, г.
316

Описание товара Мультиметр портативный с тестом батареек Inforce 01-05-04

Измерительное оборудование Inforce представляет собой высокотехнологичное устройство, предназначенное для проведения разнообразных измерений в электрических цепях. Этот прибор идеально подойдет как для профессиональных электриков, так и для любителей.

Отзывы о товаре Мультиметр портативный с тестом батареек Inforce 01-05-04




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Характеристики
Бренд
Inforce
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Измерение сопротивления
Да
Max постоянное напряжение, В
600
Max переменное напряжение, В
600
Развернуть
Наличие функции True RMS
Да
Питание
2x AAA
Габариты без упаковки
47х77х134 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Измерительное оборудование Inforce представляет собой высокотехнологичное устройство, предназначенное для проведения разнообразных измерений в электрических цепях. Этот прибор идеально подойдет как для профессиональных электриков, так и для любителей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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