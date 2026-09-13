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Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 115мм, 2х2,0Ач, кейс WX800 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 115мм, 2х2,0Ач, кейс WX800

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Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 115мм, 2х2,0Ач, кейс WX800 - фото 1
Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 115мм, 2х2,0Ач, кейс WX800 - фото 2
Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 115мм, 2х2,0Ач, кейс WX800 - фото 3
Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 115мм, 2х2,0Ач, кейс WX800 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
115
В кейсе
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 115мм, 2х2,0Ач, кейс WX800 - фото 1
  • Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 115мм, 2х2,0Ач, кейс WX800 - фото 2
  • Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 115мм, 2х2,0Ач, кейс WX800 - фото 3
  • Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 115мм, 2х2,0Ач, кейс WX800 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722949
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Характеристики

Бренд
worx
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
115
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
20 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х12
Вес, кг.
4.36

Описание товара Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 115мм, 2х2,0Ач, кейс WX800

Угловая шлифовальная машина Worx – это мощный и компактный инструмент, идеально подходящий для широкого спектра работ, требующих высокой точности и надежности. Диаметр диска 115 мм позволяет выполнять резку и шлифовку с высокой эффективностью и гибкостью. Машина оснащена дополнительной рукояткой, обеспечивающей удобный хват и полное управление во время использования, что особенно важно при длительных или сложных операциях. Бренд Worx славится своим инновационным подходом к разработке инструментов, и эта модель не стала исключением. Она поставляется в прочном кейсе, обеспечивающем защиту и удобство при транспортировке. Шлифмашина использует современный литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) с напряжением 20 В, что гарантирует продолжительное время работы и быструю зарядку. Вес инструмента составляет всего 1,54 кг, что значительно снижает утомляемость оператора и позволяет более точно маневрировать машиной. Диаметр посадочного отверстия 22,2 мм обеспечивает совместимость с широким рядом сменных дисков, предоставляя еще больше возможностей для выполнения различных задач. Эта модель угловой шлифовальной машины Worx – отличный выбор как для профессионалов, так и для домашних мастеров, ценящих качество и надежность в каждой детали.



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Отзывы о товаре Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В, 115мм, 2х2,0Ач, кейс WX800




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Характеристики
Бренд
worx
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
115
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
20 В
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифовальная машина Worx – это мощный и компактный инструмент, идеально подходящий для широкого спектра работ, требующих высокой точности и надежности. Диаметр диска 115 мм позволяет выполнять резку и шлифовку с высокой эффективностью и гибкостью. Машина оснащена дополнительной рукояткой, обеспечивающей удобный хват и полное управление во время использования, что особенно важно при длительных или сложных операциях. Бренд Worx славится своим инновационным подходом к разработке инструментов, и эта модель не стала исключением. Она поставляется в прочном кейсе, обеспечивающем защиту и удобство при транспортировке. Шлифмашина использует современный литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) с напряжением 20 В, что гарантирует продолжительное время работы и быструю зарядку. Вес инструмента составляет всего 1,54 кг, что значительно снижает утомляемость оператора и позволяет более точно маневрировать машиной. Диаметр посадочного отверстия 22,2 мм обеспечивает совместимость с широким рядом сменных дисков, предоставляя еще больше возможностей для выполнения различных задач. Эта модель угловой шлифовальной машины Worx – отличный выбор как для профессионалов, так и для домашних мастеров, ценящих качество и надежность в каждой детали.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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