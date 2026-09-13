Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В 115мм без АКБ и ЗУ WX800.9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
40
Диаметр диска
115
Макс. частота вращения диска
8600
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722947
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
40
Диаметр диска
115
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Макс. частота вращения диска
8600
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
20 В
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х13х13
Вес, кг.
2.07
Описание товара Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В 115мм без АКБ и ЗУ WX800.9
Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В 115мм без АКБ и ЗУ WX800.9
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
40
Диаметр диска
115
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Макс. частота вращения диска
8600
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
20 В
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В 115мм без АКБ и ЗУ WX800.9
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В 115мм без АКБ и ЗУ WX800.9 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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