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Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В 76мм без АКБ и ЗУ WX801.9 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В 76мм без АКБ и ЗУ WX801.9

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Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В 76мм без АКБ и ЗУ WX801.9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
76
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722946
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Характеристики

Бренд
worx
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
76
Диаметр посадочного отверстия
10 мм
Дополнительная рукоятка
нет
Фиксация шпинделя
да
Защита от перегрузок
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
20 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х8
Вес, кг.
1.04

Описание товара Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В 76мм без АКБ и ЗУ WX801.9

Worx представляет легкую и компактную угловую шлифовальную машину, идеальную для домашнего использования и небольших проектов. С весом всего 0,7 кг она обеспечивает максимальную маневренность и комфорт в работе, что особенно важно при проведении длительных операций. Диаметр диска составляет 76 мм, что делает этот инструмент подходящим для точных работ и труднодоступных мест. Эта модель оснащена мощным 20 В Li-Ion аккумулятором, который обеспечивает стабильное питание и долгий срок работы без необходимости частой подзарядки. Мощность устройства составляет 40 Вт, что достаточно для выполнения большинства типичных задач по шлифовке и резке. Одной из ключевых особенностей данной шлифовальной машины является фиксация шпинделя, упрощающая замену режущих и шлифовальных дисков. Диаметр посадочного отверстия составляет 10 мм, что делает инструмент совместимым с широким спектром рабочей оснастки. Дополнительно, устройство оборудовано системой защиты от перегрузок, что продлевает срок службы инструмента и обеспечивает безопасность в процессе работы. Бренд Worx славится своим качеством и надежностью, делая этот инструмент отличным выбором для требовательных пользователей, ищущих баланс между производительностью и удобством использования.



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Отзывы о товаре Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX 20В 76мм без АКБ и ЗУ WX801.9




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Характеристики
Бренд
worx
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
76
Диаметр посадочного отверстия
10 мм
Дополнительная рукоятка
нет
Фиксация шпинделя
да
Защита от перегрузок
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
20 В
Страна производитель
Китай
Описание
Worx представляет легкую и компактную угловую шлифовальную машину, идеальную для домашнего использования и небольших проектов. С весом всего 0,7 кг она обеспечивает максимальную маневренность и комфорт в работе, что особенно важно при проведении длительных операций. Диаметр диска составляет 76 мм, что делает этот инструмент подходящим для точных работ и труднодоступных мест. Эта модель оснащена мощным 20 В Li-Ion аккумулятором, который обеспечивает стабильное питание и долгий срок работы без необходимости частой подзарядки. Мощность устройства составляет 40 Вт, что достаточно для выполнения большинства типичных задач по шлифовке и резке. Одной из ключевых особенностей данной шлифовальной машины является фиксация шпинделя, упрощающая замену режущих и шлифовальных дисков. Диаметр посадочного отверстия составляет 10 мм, что делает инструмент совместимым с широким спектром рабочей оснастки. Дополнительно, устройство оборудовано системой защиты от перегрузок, что продлевает срок службы инструмента и обеспечивает безопасность в процессе работы. Бренд Worx славится своим качеством и надежностью, делая этот инструмент отличным выбором для требовательных пользователей, ищущих баланс между производительностью и удобством использования.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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