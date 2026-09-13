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Шлифмашина ленточная Ryobi ONE+ R18BS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002916 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифмашина ленточная Ryobi ONE+ R18BS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002916

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Шлифмашина ленточная Ryobi ONE+ R18BS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002916 - фото 1
Шлифмашина ленточная Ryobi ONE+ R18BS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002916 - фото 2
Шлифмашина ленточная Ryobi ONE+ R18BS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002916 - фото 3
Шлифмашина ленточная Ryobi ONE+ R18BS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002916 - фото 4
Шлифмашина ленточная Ryobi ONE+ R18BS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002916 - фото 5
Шлифмашина ленточная Ryobi ONE+ R18BS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002916 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
35
Блокировка кнопки включения
да
Пылесборник
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4
  • Шлифмашина ленточная Ryobi ONE+ R18BS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002916 - фото 1
  • Шлифмашина ленточная Ryobi ONE+ R18BS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002916 - фото 2
  • Шлифмашина ленточная Ryobi ONE+ R18BS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002916 - фото 3
  • Шлифмашина ленточная Ryobi ONE+ R18BS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002916 - фото 4
  • Шлифмашина ленточная Ryobi ONE+ R18BS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002916 - фото 5
  • Шлифмашина ленточная Ryobi ONE+ R18BS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002916 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722929
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
35
Блокировка кнопки включения
да
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
да
Макс. скорость ленты
250
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора.
18 В
Высота, см
16.5
Длина, см
12.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х16
Вес, кг.
3.33

Описание товара Шлифмашина ленточная Ryobi ONE+ R18BS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002916

Ленточная шлифмашина Ryobi ONE+ R18BS-0 5133002916 предназначена для обработки различных поверхностей. Система пылеудаления с возможностью подключения пылесборника позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте. Для комфортного захвата и снижения уровня вибраций рукоятка инструмента имеет эластичное покрытие GripZone. Модель работает от аккумулятора напряжением 18 В.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Шлифмашина ленточная Ryobi ONE+ R18BS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002916




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
35
Блокировка кнопки включения
да
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
да
Макс. скорость ленты
250
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора.
18 В
Высота, см
16.5
Длина, см
12.7
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Ленточная шлифмашина Ryobi ONE+ R18BS-0 5133002916 предназначена для обработки различных поверхностей. Система пылеудаления с возможностью подключения пылесборника позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте. Для комфортного захвата и снижения уровня вибраций рукоятка инструмента имеет эластичное покрытие GripZone. Модель работает от аккумулятора напряжением 18 В.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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