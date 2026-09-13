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Шлифмашина ленточная AEG Бесщеточная 18В BHBS18-75BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935459582 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифмашина ленточная AEG Бесщеточная 18В BHBS18-75BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935459582

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Шлифмашина ленточная AEG Бесщеточная 18В BHBS18-75BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935459582 - фото 1
Шлифмашина ленточная AEG Бесщеточная 18В BHBS18-75BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935459582 - фото 2
Шлифмашина ленточная AEG Бесщеточная 18В BHBS18-75BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935459582 - фото 3
Шлифмашина ленточная AEG Бесщеточная 18В BHBS18-75BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935459582 - фото 4
Шлифмашина ленточная AEG Бесщеточная 18В BHBS18-75BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935459582 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Шлифмашина ленточная AEG Бесщеточная 18В BHBS18-75BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935459582 - фото 1
  • Шлифмашина ленточная AEG Бесщеточная 18В BHBS18-75BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935459582 - фото 2
  • Шлифмашина ленточная AEG Бесщеточная 18В BHBS18-75BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935459582 - фото 3
  • Шлифмашина ленточная AEG Бесщеточная 18В BHBS18-75BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935459582 - фото 4
  • Шлифмашина ленточная AEG Бесщеточная 18В BHBS18-75BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935459582 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722924
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Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
бесщеточный
Фиксация шпинделя
да
Регулировка частоты вращения
да
Макс. скорость ленты
135
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
18 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х21х18
Вес, кг.
3.43

Описание товара Шлифмашина ленточная AEG Бесщеточная 18В BHBS18-75BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935459582

Шлифовальная машина AEG представляет собой мощный и надежный инструмент, идеально подходящий для различных шлифовальных работ. Эта ленточная шлифмашина обеспечивает высокую эффективность и качество обработки поверхностей благодаря своей мощности в 100 Вт и максимальной скорости ленты 135 м/мин. Аппарат оснащен удобной функцией регулировки частоты вращения, что позволяет адаптировать работу устройства под конкретные задачи и материалы. Эргономичный дизайн с размерами 31 см в длину и ширину и высотой 18 см обеспечивает комфортное использование, а вес в 3,7 кг позволяет легко маневрировать инструментом во время работы. Несмотря на отсутствие аккумулятора в комплекте, данный шлифовальный инструмент рассчитан на работу с 18 В Li-Ion аккумуляторами, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой зарядки. Дополнительным преимуществом является наличие функции фиксации шпинделя, что упрощает замену абразивных лент и повышает безопасность использования. Бренд AEG гарантирует высокое качество, надежность и долговечность своих устройств, делая эту шлифмашину отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей работы с деревом или металлом.



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Отзывы о товаре Шлифмашина ленточная AEG Бесщеточная 18В BHBS18-75BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935459582




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Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
бесщеточный
Фиксация шпинделя
да
Регулировка частоты вращения
да
Макс. скорость ленты
135
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
18 В
Страна производитель
Китай
Описание
Шлифовальная машина AEG представляет собой мощный и надежный инструмент, идеально подходящий для различных шлифовальных работ. Эта ленточная шлифмашина обеспечивает высокую эффективность и качество обработки поверхностей благодаря своей мощности в 100 Вт и максимальной скорости ленты 135 м/мин. Аппарат оснащен удобной функцией регулировки частоты вращения, что позволяет адаптировать работу устройства под конкретные задачи и материалы. Эргономичный дизайн с размерами 31 см в длину и ширину и высотой 18 см обеспечивает комфортное использование, а вес в 3,7 кг позволяет легко маневрировать инструментом во время работы. Несмотря на отсутствие аккумулятора в комплекте, данный шлифовальный инструмент рассчитан на работу с 18 В Li-Ion аккумуляторами, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой зарядки. Дополнительным преимуществом является наличие функции фиксации шпинделя, что упрощает замену абразивных лент и повышает безопасность использования. Бренд AEG гарантирует высокое качество, надежность и долговечность своих устройств, делая эту шлифмашину отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей работы с деревом или металлом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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