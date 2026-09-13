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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722924
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Описание товара Шлифмашина ленточная AEG Бесщеточная 18В BHBS18-75BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935459582
Шлифовальная машина AEG представляет собой мощный и надежный инструмент, идеально подходящий для различных шлифовальных работ. Эта ленточная шлифмашина обеспечивает высокую эффективность и качество обработки поверхностей благодаря своей мощности в 100 Вт и максимальной скорости ленты 135 м/мин. Аппарат оснащен удобной функцией регулировки частоты вращения, что позволяет адаптировать работу устройства под конкретные задачи и материалы.
Эргономичный дизайн с размерами 31 см в длину и ширину и высотой 18 см обеспечивает комфортное использование, а вес в 3,7 кг позволяет легко маневрировать инструментом во время работы. Несмотря на отсутствие аккумулятора в комплекте, данный шлифовальный инструмент рассчитан на работу с 18 В Li-Ion аккумуляторами, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой зарядки.
Дополнительным преимуществом является наличие функции фиксации шпинделя, что упрощает замену абразивных лент и повышает безопасность использования. Бренд AEG гарантирует высокое качество, надежность и долговечность своих устройств, делая эту шлифмашину отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей работы с деревом или металлом.
Шлифовальная машина AEG представляет собой мощный и надежный инструмент, идеально подходящий для различных шлифовальных работ. Эта ленточная шлифмашина обеспечивает высокую эффективность и качество обработки поверхностей благодаря своей мощности в 100 Вт и максимальной скорости ленты 135 м/мин. Аппарат оснащен удобной функцией регулировки частоты вращения, что позволяет адаптировать работу устройства под конкретные задачи и материалы.
Эргономичный дизайн с размерами 31 см в длину и ширину и высотой 18 см обеспечивает комфортное использование, а вес в 3,7 кг позволяет легко маневрировать инструментом во время работы. Несмотря на отсутствие аккумулятора в комплекте, данный шлифовальный инструмент рассчитан на работу с 18 В Li-Ion аккумуляторами, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой зарядки.
Дополнительным преимуществом является наличие функции фиксации шпинделя, что упрощает замену абразивных лент и повышает безопасность использования. Бренд AEG гарантирует высокое качество, надежность и долговечность своих устройств, делая эту шлифмашину отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей работы с деревом или металлом.
Шлифмашина ленточная AEG Бесщеточная 18В BHBS18-75BL-0 без аккумулятора в комплекте 4935459582 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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