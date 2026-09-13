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Шлифмашина эксцентриковая AEG BEX18-125-0 без аккумулятора в комплекте 4935451086 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифмашина эксцентриковая AEG BEX18-125-0 без аккумулятора в комплекте 4935451086

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Шлифмашина эксцентриковая AEG BEX18-125-0 без аккумулятора в комплекте 4935451086 - фото 1
Шлифмашина эксцентриковая AEG BEX18-125-0 без аккумулятора в комплекте 4935451086 - фото 2
Шлифмашина эксцентриковая AEG BEX18-125-0 без аккумулятора в комплекте 4935451086 - фото 3
Шлифмашина эксцентриковая AEG BEX18-125-0 без аккумулятора в комплекте 4935451086 - фото 4
Шлифмашина эксцентриковая AEG BEX18-125-0 без аккумулятора в комплекте 4935451086 - фото 5
Шлифмашина эксцентриковая AEG BEX18-125-0 без аккумулятора в комплекте 4935451086 - фото 6
Шлифмашина эксцентриковая AEG BEX18-125-0 без аккумулятора в комплекте 4935451086 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
250
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
Макс. частота вращения диска
11000
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Шлифмашина эксцентриковая AEG BEX18-125-0 без аккумулятора в комплекте 4935451086 - фото 1
  • Шлифмашина эксцентриковая AEG BEX18-125-0 без аккумулятора в комплекте 4935451086 - фото 2
  • Шлифмашина эксцентриковая AEG BEX18-125-0 без аккумулятора в комплекте 4935451086 - фото 3
  • Шлифмашина эксцентриковая AEG BEX18-125-0 без аккумулятора в комплекте 4935451086 - фото 4
  • Шлифмашина эксцентриковая AEG BEX18-125-0 без аккумулятора в комплекте 4935451086 - фото 5
  • Шлифмашина эксцентриковая AEG BEX18-125-0 без аккумулятора в комплекте 4935451086 - фото 6
  • Шлифмашина эксцентриковая AEG BEX18-125-0 без аккумулятора в комплекте 4935451086 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722920
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Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
250
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
Макс. частота вращения диска
11000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
18 В
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
22х17х16
Вес, кг.
1.87

Описание товара Шлифмашина эксцентриковая AEG BEX18-125-0 без аккумулятора в комплекте 4935451086

Шлифовальная машина AEG — это надежный инструмент для эффективной обработки различных поверхностей. Она оснащена современным аккумулятором типа Li-Ion от известного бренда AEG, что обеспечивает длительное время работы и удобство использования без привязки к электросети. Этот полировальный инструмент мощностью 250 Вт подходит для широкого спектра задач благодаря диаметру диска 125 мм. Одной из ключевых особенностей этой модели является встроенный пылесборник, который помогает поддерживать чистоту рабочей зоны и улучшает экологичность процесса шлифования. Максимальная частота вращения диска 11000 об/мин позволяет добиться высокой производительности и качественного результата работы. Напряжение аккумулятора составляет 18 В, обеспечивая достаточную мощность для выполнения различных операций. При этом вес шлифовальной машины составляет всего 1,9 кг, что делает её удобной в использовании и транспортировке, снижая утомляемость оператора при длительной работе. Этот инструмент идеально подходит как для профессионалов, так и для любителей, предоставляя высокую производительность и надежность в одном устройстве.



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Отзывы о товаре Шлифмашина эксцентриковая AEG BEX18-125-0 без аккумулятора в комплекте 4935451086




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Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
250
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
Макс. частота вращения диска
11000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
18 В
Страна производитель
Германия
Описание
Шлифовальная машина AEG — это надежный инструмент для эффективной обработки различных поверхностей. Она оснащена современным аккумулятором типа Li-Ion от известного бренда AEG, что обеспечивает длительное время работы и удобство использования без привязки к электросети. Этот полировальный инструмент мощностью 250 Вт подходит для широкого спектра задач благодаря диаметру диска 125 мм. Одной из ключевых особенностей этой модели является встроенный пылесборник, который помогает поддерживать чистоту рабочей зоны и улучшает экологичность процесса шлифования. Максимальная частота вращения диска 11000 об/мин позволяет добиться высокой производительности и качественного результата работы. Напряжение аккумулятора составляет 18 В, обеспечивая достаточную мощность для выполнения различных операций. При этом вес шлифовальной машины составляет всего 1,9 кг, что делает её удобной в использовании и транспортировке, снижая утомляемость оператора при длительной работе. Этот инструмент идеально подходит как для профессионалов, так и для любителей, предоставляя высокую производительность и надежность в одном устройстве.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
Отзывы


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