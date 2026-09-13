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Кулер Deepcool AK620 DIGITAL SE WH (R-AK620-WHADMN-GJD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер Deepcool AK620 DIGITAL SE WH (R-AK620-WHADMN-GJD)

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Кулер Deepcool AK620 DIGITAL SE WH (R-AK620-WHADMN-GJD) - фото 1
Кулер Deepcool AK620 DIGITAL SE WH (R-AK620-WHADMN-GJD) - фото 2
Кулер Deepcool AK620 DIGITAL SE WH (R-AK620-WHADMN-GJD) - фото 3
Кулер Deepcool AK620 DIGITAL SE WH (R-AK620-WHADMN-GJD) - фото 4
Кулер Deepcool AK620 DIGITAL SE WH (R-AK620-WHADMN-GJD) - фото 5
Кулер Deepcool AK620 DIGITAL SE WH (R-AK620-WHADMN-GJD) - фото 6
Кулер Deepcool AK620 DIGITAL SE WH (R-AK620-WHADMN-GJD) - фото 7
Кулер Deepcool AK620 DIGITAL SE WH (R-AK620-WHADMN-GJD) - фото 8
Кулер Deepcool AK620 DIGITAL SE WH (R-AK620-WHADMN-GJD) - фото 9
Кулер Deepcool AK620 DIGITAL SE WH (R-AK620-WHADMN-GJD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
260
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
  • Кулер Deepcool AK620 DIGITAL SE WH (R-AK620-WHADMN-GJD) - фото 1
  • Кулер Deepcool AK620 DIGITAL SE WH (R-AK620-WHADMN-GJD) - фото 2
  • Кулер Deepcool AK620 DIGITAL SE WH (R-AK620-WHADMN-GJD) - фото 3
  • Кулер Deepcool AK620 DIGITAL SE WH (R-AK620-WHADMN-GJD) - фото 4
  • Кулер Deepcool AK620 DIGITAL SE WH (R-AK620-WHADMN-GJD) - фото 5
  • Кулер Deepcool AK620 DIGITAL SE WH (R-AK620-WHADMN-GJD) - фото 6
  • Кулер Deepcool AK620 DIGITAL SE WH (R-AK620-WHADMN-GJD) - фото 7
  • Кулер Deepcool AK620 DIGITAL SE WH (R-AK620-WHADMN-GJD) - фото 8
  • Кулер Deepcool AK620 DIGITAL SE WH (R-AK620-WHADMN-GJD) - фото 9
  • Кулер Deepcool AK620 DIGITAL SE WH (R-AK620-WHADMN-GJD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722910
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Дополнительно
шесть медных тепловых трубок
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
260
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
Уровень шума
28
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х49х41
Вес, г.
480

Описание товара Кулер Deepcool AK620 DIGITAL SE WH (R-AK620-WHADMN-GJD)

Кулер для процессора DEEPCOOL AK620 DIGITAL WH белого цвета предназначен для эффективного охлаждения многоядерных процессоров. Для этого он оснащен 6 медными тепловыми трубками, алюминиевым двухкамерным радиатором и двумя 120-мм вентиляторами. Медное основание с никелированным покрытием плотно прилегает к крышке процессора, что помогает лучше отводить тепло. Вентиляторы с гидродинамическими подшипниками эффективно рассеивают тепло, и даже при высокой нагрузке работают тихо. В конструкции кулера для процессора DEEPCOOL AK620 DIGITAL WH предусмотрен LCD-дисплей, на котором отображается текущая температура и предупреждение о ее критическом повышении. Полоски ARGB-подсветки расположены на корпусе вентилятора, обеспечивая тем самым оригинальный внешний вид всего устройства. В комплекте с кулером имеется монтажный кронштейн, что позволит надежно и легко зафиксировать его внутри корпуса ПК. Поддержка основных типов сокетов предполагает совместимость кулера с большинством процессоров Intel и AMD.

Отзывы о товаре Кулер Deepcool AK620 DIGITAL SE WH (R-AK620-WHADMN-GJD)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Дополнительно
шесть медных тепловых трубок
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
260
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
Уровень шума
28
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора DEEPCOOL AK620 DIGITAL WH белого цвета предназначен для эффективного охлаждения многоядерных процессоров. Для этого он оснащен 6 медными тепловыми трубками, алюминиевым двухкамерным радиатором и двумя 120-мм вентиляторами. Медное основание с никелированным покрытием плотно прилегает к крышке процессора, что помогает лучше отводить тепло. Вентиляторы с гидродинамическими подшипниками эффективно рассеивают тепло, и даже при высокой нагрузке работают тихо. В конструкции кулера для процессора DEEPCOOL AK620 DIGITAL WH предусмотрен LCD-дисплей, на котором отображается текущая температура и предупреждение о ее критическом повышении. Полоски ARGB-подсветки расположены на корпусе вентилятора, обеспечивая тем самым оригинальный внешний вид всего устройства. В комплекте с кулером имеется монтажный кронштейн, что позволит надежно и легко зафиксировать его внутри корпуса ПК. Поддержка основных типов сокетов предполагает совместимость кулера с большинством процессоров Intel и AMD.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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