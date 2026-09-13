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Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ бесщеточная аккумуляторная R18DD7-0 без аккумулятора в комплекте 5133004532 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ бесщеточная аккумуляторная R18DD7-0 без аккумулятора в комплекте 5133004532

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Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ бесщеточная аккумуляторная R18DD7-0 без аккумулятора в комплекте 5133004532 - фото 1
Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ бесщеточная аккумуляторная R18DD7-0 без аккумулятора в комплекте 5133004532 - фото 2
Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ бесщеточная аккумуляторная R18DD7-0 без аккумулятора в комплекте 5133004532 - фото 3
Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ бесщеточная аккумуляторная R18DD7-0 без аккумулятора в комплекте 5133004532 - фото 4
Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ бесщеточная аккумуляторная R18DD7-0 без аккумулятора в комплекте 5133004532 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
  • Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ бесщеточная аккумуляторная R18DD7-0 без аккумулятора в комплекте 5133004532 - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ бесщеточная аккумуляторная R18DD7-0 без аккумулятора в комплекте 5133004532 - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ бесщеточная аккумуляторная R18DD7-0 без аккумулятора в комплекте 5133004532 - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ бесщеточная аккумуляторная R18DD7-0 без аккумулятора в комплекте 5133004532 - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ бесщеточная аккумуляторная R18DD7-0 без аккумулятора в комплекте 5133004532 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722892
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
60
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Реверс
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х8
Вес, кг.
1.4

Описание товара Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ бесщеточная аккумуляторная R18DD7-0 без аккумулятора в комплекте 5133004532

Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ R18DD7-0 5133004532 используется при сборке мебели, монтаже различных конструкций, выполнении ремонтных, строительных и отделочных работ. Бесщеточная технология Ryobi использует запатентованную электронику и обеспечивает увеличение мощности и продолжительности работы. На инструменте можно выставить один из 22 возможных вариантов крутящего момента или режим сверления, в зависимости от выполняемой задачи. 2-скоростной редуктор позволяет выбрать оптимальный режим работы, в зависимости от решаемой задачи и обрабатываемого материала. Хорошая видимость. Для оптимального обзора рабочей зоны в слабоосвещенных местах предусмотрена светодиодная подсветка. Модель отличается уникальной функцией битоприемника - патрон держит биту без затягивания.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ бесщеточная аккумуляторная R18DD7-0 без аккумулятора в комплекте 5133004532




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
60
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Развернуть
Реверс
да
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ R18DD7-0 5133004532 используется при сборке мебели, монтаже различных конструкций, выполнении ремонтных, строительных и отделочных работ. Бесщеточная технология Ryobi использует запатентованную электронику и обеспечивает увеличение мощности и продолжительности работы. На инструменте можно выставить один из 22 возможных вариантов крутящего момента или режим сверления, в зависимости от выполняемой задачи. 2-скоростной редуктор позволяет выбрать оптимальный режим работы, в зависимости от решаемой задачи и обрабатываемого материала. Хорошая видимость. Для оптимального обзора рабочей зоны в слабоосвещенных местах предусмотрена светодиодная подсветка. Модель отличается уникальной функцией битоприемника - патрон держит биту без затягивания.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
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Отзывы


Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ бесщеточная аккумуляторная R18DD7-0 без аккумулятора в комплекте 5133004532 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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