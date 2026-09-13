Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722888
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Набор Ryobi ONE+ 2 аккумулятора 5.0Ач и зарядное устройство RC18150 RC18150-250 5133004422
Аккумуляторы для электроинструмента Ryobi представляют собой надежное и высокоэффективное решение, обеспечивающее продолжительную работу вашего оборудования. Данная модель аккумулятора является зарядным устройством, совместимым с инструментами бренда Ryobi. Она работает на базе литий-ионной (Li-Ion) технологии, что обеспечивает ему легкость и долгий срок службы без эффекта памяти.
Аккумулятор имеет напряжение 18 В, что обеспечивает оптимальную мощность для выполнения разнообразных задач как в бытовом, так и в профессиональном использовании. Съемный аккумулятор оснащен обоймой для легкой замены и надежной фиксации в электроинструменте.
Емкость аккумулятора составляет 5 А·ч, что гарантирует продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки. Это идеальное решение для интенсивных операций, требующих большой производительности и продолжительной автономной работы инструмента. С аккумуляторами Ryobi ваши инструменты всегда будут готовы к выполнению самых сложных задач.
Аккумуляторы для электроинструмента Ryobi представляют собой надежное и высокоэффективное решение, обеспечивающее продолжительную работу вашего оборудования. Данная модель аккумулятора является зарядным устройством, совместимым с инструментами бренда Ryobi. Она работает на базе литий-ионной (Li-Ion) технологии, что обеспечивает ему легкость и долгий срок службы без эффекта памяти.
Аккумулятор имеет напряжение 18 В, что обеспечивает оптимальную мощность для выполнения разнообразных задач как в бытовом, так и в профессиональном использовании. Съемный аккумулятор оснащен обоймой для легкой замены и надежной фиксации в электроинструменте.
Емкость аккумулятора составляет 5 А·ч, что гарантирует продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки. Это идеальное решение для интенсивных операций, требующих большой производительности и продолжительной автономной работы инструмента. С аккумуляторами Ryobi ваши инструменты всегда будут готовы к выполнению самых сложных задач.
Набор Ryobi ONE+ 2 аккумулятора 5.0Ач и зарядное устройство RC18150 RC18150-250 5133004422 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор Ryobi ONE+ 2 аккумулятора 5.0Ач и зарядное устройство RC18150 RC18150-250 5133004422