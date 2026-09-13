Набор Ryobi ONE+: аккумулятор 9.0Ач и зарядное устройство RC18-150 RC18150-190 5133004421
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
9
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722885
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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Зарядное устройство
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
9
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х16
Вес, кг.
2.47
Описание товара Набор Ryobi ONE+: аккумулятор 9.0Ач и зарядное устройство RC18-150 RC18150-190 5133004421
Аккумуляторы для электроинструмента Ryobi представляют собой надежное и эффективное решение для обеспечения бесперебойной работы вашей техники. Данная модель, оснащенная зарядным устройством, идеально подходит для профессионального и бытового использования благодаря своим продвинутым характеристикам.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Ryobi
Тип товара
Зарядное устройство
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
9
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Аккумуляторы для электроинструмента Ryobi представляют собой надежное и эффективное решение для обеспечения бесперебойной работы вашей техники. Данная модель, оснащенная зарядным устройством, идеально подходит для профессионального и бытового использования благодаря своим продвинутым характеристикам.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Набор Ryobi ONE+: аккумулятор 9.0Ач и зарядное устройство RC18-150 RC18150-190 5133004421 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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