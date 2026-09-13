Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка бензиновая Grizzly 6 л.с., 50 см (трехколесная, поворотные колеса) SKY-11
Бензиновая самоходная газонокосилка Grizzly 50 см ш.с. SKY-11 представляет собой профессиональное решение для ухода за газоном. Оснащенная четырехтактным двигателем, она обеспечивает надежную и эффективную работу. Самоходная конструкция с задним приводом и скоростью движения до 5 км/ч облегчает управление, а трехколесная система с поворотными колесами обеспечивает маневренность. Центральная регулировка высоты скашивания с шестью режимами позволяет адаптировать работу под различные условия, а комбинированный травосборник объемом 65 литров упрощает сбор травы. Корпус из стали гарантирует долговечность, функция мульчирования способствует улучшению состояния газона. Складная и регулируемая ручка обеспечивает удобство хранения и транспортировки.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Бренды
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