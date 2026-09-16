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Frank Sinatra - The Platinum Collection (3LP, Silver) (5060403743039) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Frank Sinatra - The Platinum Collection (3LP, Silver) (5060403743039) виниловая пластинка

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Frank Sinatra - The Platinum Collection (3LP, Silver) (5060403743039) виниловая пластинка - фото 1
Frank Sinatra - The Platinum Collection (3LP, Silver) (5060403743039) виниловая пластинка - фото 2
Frank Sinatra - The Platinum Collection (3LP, Silver) (5060403743039) виниловая пластинка - фото 3
Frank Sinatra - The Platinum Collection (3LP, Silver) (5060403743039) виниловая пластинка - фото 4
Frank Sinatra - The Platinum Collection (3LP, Silver) (5060403743039) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Swing
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Sinatra - The Platinum Collection (3LP, Silver) (5060403743039) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Sinatra - The Platinum Collection (3LP, Silver) (5060403743039) виниловая пластинка - фото 2
  • Frank Sinatra - The Platinum Collection (3LP, Silver) (5060403743039) виниловая пластинка - фото 3
  • Frank Sinatra - The Platinum Collection (3LP, Silver) (5060403743039) виниловая пластинка - фото 4
  • Frank Sinatra - The Platinum Collection (3LP, Silver) (5060403743039) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722834
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Frank Sinatra - The Platinum Collection (3LP, Silver) (5060403743039) виниловая пластинка
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060403743039]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Swing
Трек-лист
Come Fly With Me, I Get A Kick Out Of You, Just One Of Those Things, I've Got You Under My Skin, It's Only A Paper Moon, S'Posin, I've Got A Crush On You, Have You Met Miss Jones?, One For My Baby (And One More For The Road), You're Nobody 'Til Somebody Loves You, That Old Feeling, Anything Goes, Too Marvelous For Words, I Concentrate On You, Blue Moon, She's Funny That Way, Nice 'N' Easy, When You're Smiling (The Whole World Smiles With You), Night And Day, I Won't Dance, Young At Heart, Love W
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Sinatra - The Platinum Collection (3LP, Silver) (5060403743039) виниловая пластинка

«The Platinum Collection» — масштабный сборник Фрэнка Синатры, выпущенный в 2006 году, в котором собраны лучшие композиции легендарного певца, ставшие визитной карточкой его многолетней карьеры. Этот альбом можно рассматривать как своего рода путеводитель по золотому фонду американской эстрады XX века, где каждая песня — это не просто мелодия, а целая история, рассказанная уникальным бархатным голосом Синатры. В подборку вошли как романтические баллады, так и энергичные свинговые номера: «I’ve Got You Under My Skin», «Fly Me to the Moon», «My Way», «Strangers in the Night», «Somethin’ Stupid» (дуэт с дочерью Нэнси Синатрой) и, конечно, «New York, New York» — гимн мегаполиса, навсегда связанный с именем артиста. Сборник показывает широту репертуара Синатры: от утончённого джаза до лёгкого поп-стандарта, от лирики до праздничного оптимизма. Интересный факт: многие из песен, вошедших в этот сборник, Синатра исполнял в разных аранжировках и на разных этапах своей карьеры, благодаря чему каждое исполнение приобретало новые оттенки. «My Way» стала символом личной свободы и независимости, «Strangers in the Night» принесла ему «Грэмми», а «Fly Me to the Moon» навсегда связалась с эпохой космической гонки — её даже брали с собой астронавты на Луну. «The Platinum Collection» — это не только собрание хитов, но и своего рода культурный документ, который позволяет оценить масштаб влияния Синатры на музыку и массовую культуру. Этот сборник одинаково ценен и для давних поклонников, и для тех, кто только открывает для себя наследие артиста: он даёт возможность услышать, почему Синатру называли «Голосом столетия».

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Характеристики
Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060403743039]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Swing
Трек-лист
Come Fly With Me, I Get A Kick Out Of You, Just One Of Those Things, I've Got You Under My Skin, It's Only A Paper Moon, S'Posin, I've Got A Crush On You, Have You Met Miss Jones?, One For My Baby (And One More For The Road), You're Nobody 'Til Somebody Loves You, That Old Feeling, Anything Goes, Too Marvelous For Words, I Concentrate On You, Blue Moon, She's Funny That Way, Nice 'N' Easy, When You're Smiling (The Whole World Smiles With You), Night And Day, I Won't Dance, Young At Heart, Love W
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
«The Platinum Collection» — масштабный сборник Фрэнка Синатры, выпущенный в 2006 году, в котором собраны лучшие композиции легендарного певца, ставшие визитной карточкой его многолетней карьеры. Этот альбом можно рассматривать как своего рода путеводитель по золотому фонду американской эстрады XX века, где каждая песня — это не просто мелодия, а целая история, рассказанная уникальным бархатным голосом Синатры. В подборку вошли как романтические баллады, так и энергичные свинговые номера: «I’ve Got You Under My Skin», «Fly Me to the Moon», «My Way», «Strangers in the Night», «Somethin’ Stupid» (дуэт с дочерью Нэнси Синатрой) и, конечно, «New York, New York» — гимн мегаполиса, навсегда связанный с именем артиста. Сборник показывает широту репертуара Синатры: от утончённого джаза до лёгкого поп-стандарта, от лирики до праздничного оптимизма. Интересный факт: многие из песен, вошедших в этот сборник, Синатра исполнял в разных аранжировках и на разных этапах своей карьеры, благодаря чему каждое исполнение приобретало новые оттенки. «My Way» стала символом личной свободы и независимости, «Strangers in the Night» принесла ему «Грэмми», а «Fly Me to the Moon» навсегда связалась с эпохой космической гонки — её даже брали с собой астронавты на Луну. «The Platinum Collection» — это не только собрание хитов, но и своего рода культурный документ, который позволяет оценить масштаб влияния Синатры на музыку и массовую культуру. Этот сборник одинаково ценен и для давних поклонников, и для тех, кто только открывает для себя наследие артиста: он даёт возможность услышать, почему Синатру называли «Голосом столетия».
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Frank Sinatra - The Platinum Collection (3LP, Silver) (5060403743039) виниловая пластинка – стоимость товара 6290 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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