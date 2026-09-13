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Жесткий диск Seagate Exos X24 HDD 3.5" SAS 24Tb (ST24000NM007H) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate Exos X24 HDD 3.5" SAS 24Tb (ST24000NM007H)

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Жесткий диск Seagate Exos X24 HDD 3.5&quot; SAS 24Tb (ST24000NM007H) - фото 1
Жесткий диск Seagate Exos X24 HDD 3.5&quot; SAS 24Tb (ST24000NM007H) - фото 2
Жесткий диск Seagate Exos X24 HDD 3.5&quot; SAS 24Tb (ST24000NM007H) - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
24 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск Seagate Exos X24 HDD 3.5&quot; SAS 24Tb (ST24000NM007H) - фото 1
  • Жесткий диск Seagate Exos X24 HDD 3.5&quot; SAS 24Tb (ST24000NM007H) - фото 2
  • Жесткий диск Seagate Exos X24 HDD 3.5&quot; SAS 24Tb (ST24000NM007H) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722797
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
24 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х14х3
Вес, г.
5

Описание товара Жесткий диск Seagate Exos X24 HDD 3.5" SAS 24Tb (ST24000NM007H)

Обеспечение максимальной емкости хранилища при наивысшей эффективности использования пространства в стойке. Высокая производительность и проверенная технология — накопители Seagate Exos X24 созданы на базе платформы, которая была поставлена ??миллионами по всему миру и используется в решениях ведущих поставщиков облачных сервисов, что делает их самыми востребованными в нашей сфере обработки данных. Exos X24, разработанный с максимальной эффективностью использования пространства в стойке и защищенный с помощью Seagate Secure™, предлагает высочайшую на рынке емкость, завоевав доверие клиентов и гарантируя им уверенность в своих силах. Накопители корпоративного класса с рабочей нагрузкой 550 ТБ/год и средним временем безотказной работы 2,5 млн часов удовлетворят самые высокие требования к хранению данных. PowerChoice и PowerBalance для оптимизированного энергопотребления во время использования и ожидания — настраиваются в соответствии с вашими потребностями. Расширенное кэширование записи в сочетании со скоростью передачи данных до 285 МБ/с обеспечивает повышение производительности без ущерба для емкости. Seagate Instant Secure Erase для безопасного, доступного, быстрого и простого вывода накопителей из эксплуатации.

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate Exos X24 HDD 3.5" SAS 24Tb (ST24000NM007H)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
24 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечение максимальной емкости хранилища при наивысшей эффективности использования пространства в стойке. Высокая производительность и проверенная технология — накопители Seagate Exos X24 созданы на базе платформы, которая была поставлена ??миллионами по всему миру и используется в решениях ведущих поставщиков облачных сервисов, что делает их самыми востребованными в нашей сфере обработки данных. Exos X24, разработанный с максимальной эффективностью использования пространства в стойке и защищенный с помощью Seagate Secure™, предлагает высочайшую на рынке емкость, завоевав доверие клиентов и гарантируя им уверенность в своих силах. Накопители корпоративного класса с рабочей нагрузкой 550 ТБ/год и средним временем безотказной работы 2,5 млн часов удовлетворят самые высокие требования к хранению данных. PowerChoice и PowerBalance для оптимизированного энергопотребления во время использования и ожидания — настраиваются в соответствии с вашими потребностями. Расширенное кэширование записи в сочетании со скоростью передачи данных до 285 МБ/с обеспечивает повышение производительности без ущерба для емкости. Seagate Instant Secure Erase для безопасного, доступного, быстрого и простого вывода накопителей из эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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