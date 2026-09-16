Описание товара Григорий Лепс, Александр Розенбаум - Берега Чистого Братства (4606344044036) виниловая пластинка

Дуэтный студийный альбом Григория Лепса и Александра Розенбаума. Все песни альбома были написаны Александром Розенбаумом и исполнены дуэтом, а композиция «Вечерняя застольная» была исполнена в трио с Иосифом Кобзоном. Специально для этого альбома Александр Розенбаум написал несколько новых песен. Григорий Лепс: «Я с большим интересом и уважением всегда относился к творчеству Александра Розенбаума. Эта совместная работа – моя идея, которую я давно предложил воплотить в жизнь Александру Яковлевичу. И то, что он согласился – для меня большая честь! Мы долго шли к этим концертам и к этой премьере. Очень надеюсь, что получилось!» Александр Розенбаум: «Это была очень интересная и одновременно непростая работа. Специально для этой пластинки я написал несколько новых песен. Конечно, не обошлось без моих старых, если можно так сказать, уже давно ставших известными, произведений. Все песни мы исполнили дуэтом. А «Вечернюю застольную» втроем, с Иосифом Кобзоном. Мне, как автору, прежде всего хотелось, чтобы Григорий показал в песнях свою душу, и конечно, ни с чем не сравнимое вокальное мастерство».