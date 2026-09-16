Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-SR (2x4,0Ач+ЗУ)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Перфоратор аккумуляторный
В кейсе
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 090 руб.
В наличии
Код товара: 722747
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфоратор аккумуляторный
В кейсе
да
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Антивибрационная система
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
22
Макс. энергия удара
2.2
Потребляемая мощность
900
Количество аккумуляторов, шт
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Зарядное устройство в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х34х13
Вес, кг.
5.2
Описание товара Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-SR (2x4,0Ач+ЗУ)
Аккумуляторный перфоратор Bort - это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для выполнения различных строительных и ремонтных задач. Удобно размещенный в кейсе, этот перфоратор сочетает в себе компактность и многофункциональность, что делает его незаменимым помощником как для профессионалов, так и для любителей.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
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Бренд
Тип товара
Перфоратор аккумуляторный
В кейсе
да
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Антивибрационная система
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Развернуть
Макс. диаметр сверления (бетон)
22
Макс. энергия удара
2.2
Потребляемая мощность
900
Количество аккумуляторов, шт
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Зарядное устройство в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Аккумуляторный перфоратор Bort - это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для выполнения различных строительных и ремонтных задач. Удобно размещенный в кейсе, этот перфоратор сочетает в себе компактность и многофункциональность, что делает его незаменимым помощником как для профессионалов, так и для любителей.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-SR (2x4,0Ач+ЗУ) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9090 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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