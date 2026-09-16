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Чехол Baseus SkyRing Series 360° Magnetic для iP 15 Plus Frosted Black (P60161006101-01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол Baseus SkyRing Series 360° Magnetic для iP 15 Plus Frosted Black (P60161006101-01)

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Чехол Baseus SkyRing Series 360° Magnetic для iP 15 Plus Frosted Black (P60161006101-01)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 15 Pro Max
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722728
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Характеристики

Бренд
Baseus
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 15 Pro Max
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х2
Вес, г.
117

Описание товара Чехол Baseus SkyRing Series 360° Magnetic для iP 15 Plus Frosted Black (P60161006101-01)

Защищает телефон от механических повреждений и загрязнений. Имеет привлекательный внешний вид, выполнен из качественных современных материалов.



Теги товара: силиконовые

Отзывы о товаре Чехол Baseus SkyRing Series 360° Magnetic для iP 15 Plus Frosted Black (P60161006101-01)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 15 Pro Max
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Защищает телефон от механических повреждений и загрязнений. Имеет привлекательный внешний вид, выполнен из качественных современных материалов.


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол Baseus SkyRing Series 360° Magnetic для iP 15 Plus Frosted Black (P60161006101-01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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