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Сетевое зарядное устройство Baseus Palm C+U 30W EU Cluster Black (P1011160A113-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство Baseus Palm C+U 30W EU Cluster Black (P1011160A113-00)

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Сетевое зарядное устройство Baseus Palm C+U 30W EU Cluster Black (P1011160A113-00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722721
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
20
Выходное напряжение (макс), В
20
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
160

Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus Palm C+U 30W EU Cluster Black (P1011160A113-00)

Сетевое зарядное устройство позволяет короткие сроки зарядить смартфон другие подходящие мобильные аксессуары. Выполнено из качественных материалов, имеет стильное оформление.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Baseus Palm C+U 30W EU Cluster Black (P1011160A113-00)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
20
Выходное напряжение (макс), В
20
Выходной ток, A
3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое зарядное устройство позволяет короткие сроки зарядить смартфон другие подходящие мобильные аксессуары. Выполнено из качественных материалов, имеет стильное оформление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевое зарядное устройство Baseus Palm C+U 30W EU Cluster Black (P1011160A113-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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