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Аккумулятор с зарядным устройством для инструмента DeWalt DCB118X2-QW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор с зарядным устройством для инструмента DeWalt DCB118X2-QW

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Аккумулятор с зарядным устройством для инструмента DeWalt DCB118X2-QW - фото 2
Аккумулятор с зарядным устройством для инструмента DeWalt DCB118X2-QW - фото 3
Аккумулятор с зарядным устройством для инструмента DeWalt DCB118X2-QW - фото 4
Аккумулятор с зарядным устройством для инструмента DeWalt DCB118X2-QW - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
  • Аккумулятор с зарядным устройством для инструмента DeWalt DCB118X2-QW - фото 1
  • Аккумулятор с зарядным устройством для инструмента DeWalt DCB118X2-QW - фото 2
  • Аккумулятор с зарядным устройством для инструмента DeWalt DCB118X2-QW - фото 3
  • Аккумулятор с зарядным устройством для инструмента DeWalt DCB118X2-QW - фото 4
  • Аккумулятор с зарядным устройством для инструмента DeWalt DCB118X2-QW - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722611
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х12
Вес, кг.
4.03

Описание товара Аккумулятор с зарядным устройством для инструмента DeWalt DCB118X2-QW

Зарядное устройство DEWALT DCB118X2-QW DCB118 + 2 батареи DCB547 9Ач, 18/54 В Набор из зарядного устройства DCB118, совместимого с с аккумуляторными платформами DeWALT XR 18 Вольт и FLEXVOLT 54 Вольта, и аккумуляторными батареями DCB547 (18В, 9Ач / 54В, 3Ач) обеспечит эффективную непрерывную работу с аккумуляторным инструментом DEWALT. Технические характеристики: - Тип питания: от сети 220 В; - Напряжение: 18/54 В; - Тип аккумулятора: XR FLEXVOLT; - Устройство аккумулятора: слайдер; - Емкость аккумулятора: 3/9 А*ч; - Аккумулятор в комплекте: есть; - Количество аккумуляторов в комплекте: 2; - Зарядное устройство в комплекте: есть. Особенности: - Запатентованная система совместимости батареи FLEXVOLT как с техникой, работающей напряжении 54 Вольта, так и с техникой, работающей на напряжении 18 Вольт; - Зарядное устройство оснащено вентилятором для защиты батареи от перегрева при зарядке; - Защита от перезаряда для сохранения количества циклов заряда-разряда; - Аккумулятор содержит только высококачественные Li-Ion ячейки, которые имеют до 2000 циклов заряда-разряда, устраняют эффект памяти и сводят к минимуму саморазряд. Комплектация: - Зарядное устройство; - Аккумулятор 2шт; - Упаковка.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Аккумулятор с зарядным устройством для инструмента DeWalt DCB118X2-QW




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
deWalt
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство DEWALT DCB118X2-QW DCB118 + 2 батареи DCB547 9Ач, 18/54 В Набор из зарядного устройства DCB118, совместимого с с аккумуляторными платформами DeWALT XR 18 Вольт и FLEXVOLT 54 Вольта, и аккумуляторными батареями DCB547 (18В, 9Ач / 54В, 3Ач) обеспечит эффективную непрерывную работу с аккумуляторным инструментом DEWALT. Технические характеристики: - Тип питания: от сети 220 В; - Напряжение: 18/54 В; - Тип аккумулятора: XR FLEXVOLT; - Устройство аккумулятора: слайдер; - Емкость аккумулятора: 3/9 А*ч; - Аккумулятор в комплекте: есть; - Количество аккумуляторов в комплекте: 2; - Зарядное устройство в комплекте: есть. Особенности: - Запатентованная система совместимости батареи FLEXVOLT как с техникой, работающей напряжении 54 Вольта, так и с техникой, работающей на напряжении 18 Вольт; - Зарядное устройство оснащено вентилятором для защиты батареи от перегрева при зарядке; - Защита от перезаряда для сохранения количества циклов заряда-разряда; - Аккумулятор содержит только высококачественные Li-Ion ячейки, которые имеют до 2000 циклов заряда-разряда, устраняют эффект памяти и сводят к минимуму саморазряд. Комплектация: - Зарядное устройство; - Аккумулятор 2шт; - Упаковка.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
Отзывы


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