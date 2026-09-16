Мощная выкружная ножовка Kraftool EXTREM SUPERSAW 250 мм (15179-25)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ножовка
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб.
В наличии
Код товара: 722556
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножовка
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х6
Вес, г.
400
Описание товара Мощная выкружная ножовка Kraftool EXTREM SUPERSAW 250 мм (15179-25)
EXTREM SUPERSAW мощная выкружная ножовка из японской стали SK5, двустороннее утолщенное лезвие: гипсокартон, газобетон, дерево с гвоздями. 3D зуб закален до 52HRC. Наконечник - сверло, подходит для установки распорных анкеров типа ?Молли?
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Бренд
Тип товара
Ножовка
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
EXTREM SUPERSAW мощная выкружная ножовка из японской стали SK5, двустороннее утолщенное лезвие: гипсокартон, газобетон, дерево с гвоздями. 3D зуб закален до 52HRC. Наконечник - сверло, подходит для установки распорных анкеров типа ?Молли?
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Мощная выкружная ножовка Kraftool EXTREM SUPERSAW 250 мм (15179-25) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1430 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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