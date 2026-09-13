Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Стойка
Минимальная высота, см
130
Максимальная высота, см
190
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
116х28х34 см
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722485
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Описание товара Стойка с редукторной колонной KUPO 382MH LOW BASE WIND-UP STAND на колесах
Стойка с редукторной колонной KUPO 382MH LOW BASE WIND-UP STAND на колесах с шаровой головкой для установки цифровых фото- и видеокамер.
Двухсекционная стойка Wind-Up с низким основанием и автоматической самоблокировкой изготовлена из хромированной стали и оснащена зубчатой редукторной колонной. Поворотная рукоятка поднимает оборудование весом до 35 кг на высоту до 190 см с шагом 2,2 см за один оборот по часовой стрелке, при этом система самоблокировки гарантирует безопасность работы механизма. Основание из стали с черным анодированным покрытием имеет низкий устойчивый профиль и оснащено колесами с тормозами. Сверху на колонне находится гнездо Junior 1-1/8" (28 мм), в комплекте шаровая головка для цифровых камер. На верхней части стойки предусмотрена проушина для установки комплекта растяжек. Ножки основания складываются для удобства транспортировки и хранения.
Стойка с редукторной колонной KUPO 382MH LOW BASE WIND-UP STAND на колесах с шаровой головкой для установки цифровых фото- и видеокамер.
Двухсекционная стойка Wind-Up с низким основанием и автоматической самоблокировкой изготовлена из хромированной стали и оснащена зубчатой редукторной колонной. Поворотная рукоятка поднимает оборудование весом до 35 кг на высоту до 190 см с шагом 2,2 см за один оборот по часовой стрелке, при этом система самоблокировки гарантирует безопасность работы механизма. Основание из стали с черным анодированным покрытием имеет низкий устойчивый профиль и оснащено колесами с тормозами. Сверху на колонне находится гнездо Junior 1-1/8" (28 мм), в комплекте шаровая головка для цифровых камер. На верхней части стойки предусмотрена проушина для установки комплекта растяжек. Ножки основания складываются для удобства транспортировки и хранения.
Стойка с редукторной колонной KUPO 382MH LOW BASE WIND-UP STAND на колесах - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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