Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная высота, см
64.5
Максимальная высота, см
101
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
15х12.5х72 см
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722482
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Стойка KUPO 186M LOW MIGHTY BABY STAND с адаптером JUNIOR
Стойка KUPO 186M LOW MIGHTY BABY STAND с универсальной головкой JUNIOR трехсекционная. Стойка изготовлена из хромированной стали и может выдерживать нагрузки до 15 кг при рабочей высоте от 57 см до 101 см. Она специально разработана для установки тяжелых осветительных приборов на низком уровне. Стойка также оснащена регулируемой ножкой, которая позволяет выдвигать одну ногу больше других для выравнивания на наклонной или неровной поверхности. Прочные алюминиевые фиксаторы с нержавеющим болтом обеспечивают надежную и долговечную эксплуатацию. Цельнолитые алюминиевые рукоятки в сочетании с резьбовыми вставками Helicoil из нержавеющей стали, обеспечивают прочную фиксацию секций. На верхней крестовине основания расположен крюк для удобного хранения стойки на стеллаже. Стойка также оснащена проушиной для крепления комплекта ветрозащиты. На концах ножек стойки находятся накладки из полиамида PA66, защищающие поверхность пола.
Стойка KUPO 186M LOW MIGHTY BABY STAND с универсальной головкой JUNIOR трехсекционная. Стойка изготовлена из хромированной стали и может выдерживать нагрузки до 15 кг при рабочей высоте от 57 см до 101 см. Она специально разработана для установки тяжелых осветительных приборов на низком уровне. Стойка также оснащена регулируемой ножкой, которая позволяет выдвигать одну ногу больше других для выравнивания на наклонной или неровной поверхности. Прочные алюминиевые фиксаторы с нержавеющим болтом обеспечивают надежную и долговечную эксплуатацию. Цельнолитые алюминиевые рукоятки в сочетании с резьбовыми вставками Helicoil из нержавеющей стали, обеспечивают прочную фиксацию секций. На верхней крестовине основания расположен крюк для удобного хранения стойки на стеллаже. Стойка также оснащена проушиной для крепления комплекта ветрозащиты. На концах ножек стойки находятся накладки из полиамида PA66, защищающие поверхность пола.
Стойка KUPO 186M LOW MIGHTY BABY STAND с адаптером JUNIOR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стойка KUPO 186M LOW MIGHTY BABY STAND с адаптером JUNIOR