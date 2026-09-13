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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
104
Максимальная высота, см
243
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
89 см
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722474
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Описание товара Стойка KUPO 080ACH MIDI CLICK STAND с воздушным амортизатором
Стойка KUPO 080AC MINI CLICK STAND с шаровой головкой для установки цифровых фото- и видеокамер.
Запатентованный механизм взаимной фиксации позволяет присоединить стойку в сложенном виде к другой стойке всего одним движением. Стойки фиксируются между собой по 4-м сторонам.
Стойка изготовлена из легкого алюминиевого сплава, поэтому идеально подходит для выездных съемок или подвижной работы в студии. Для большего удобства можно приобрести ремень с двумя карабинами (CXST01), который крепится к пластиковым проушинам на основании стойки и позволяет легко носить ее на плече.
Встроенный механизм воздушной амортизации предотвращает повреждение оборудования, если ручка фиксатора внезапно окажется не затянута. Стойка оснащена двойными распорками для повышения устойчивости. Латунный адаптер 5/8" с наружной резьбой 3/8" обеспечивает надежное крепление приборов, а шаровая головка позволяет устанавливать цифровые фото- и видеокамеры. На конце ножек находятся защитные накладки из полиамида, защищающие поверхность пола.
Стойка KUPO 080AC MINI CLICK STAND с шаровой головкой для установки цифровых фото- и видеокамер.
Запатентованный механизм взаимной фиксации позволяет присоединить стойку в сложенном виде к другой стойке всего одним движением. Стойки фиксируются между собой по 4-м сторонам.
Стойка изготовлена из легкого алюминиевого сплава, поэтому идеально подходит для выездных съемок или подвижной работы в студии. Для большего удобства можно приобрести ремень с двумя карабинами (CXST01), который крепится к пластиковым проушинам на основании стойки и позволяет легко носить ее на плече.
Встроенный механизм воздушной амортизации предотвращает повреждение оборудования, если ручка фиксатора внезапно окажется не затянута. Стойка оснащена двойными распорками для повышения устойчивости. Латунный адаптер 5/8" с наружной резьбой 3/8" обеспечивает надежное крепление приборов, а шаровая головка позволяет устанавливать цифровые фото- и видеокамеры. На конце ножек находятся защитные накладки из полиамида, защищающие поверхность пола.
Стойка KUPO 080ACH MIDI CLICK STAND с воздушным амортизатором - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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