Моноблок для прицела Veber Alfa B30-20MOA на Weaver 7075
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Характеристики
Крепление на планку
Weaver
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722456
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Характеристики
Бренд
Высота установки прицела, мм
38.5
Диаметр кольца, мм
30
Масса кольца, г
220
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х7х7
Вес, г.
300
Описание товара Моноблок для прицела Veber Alfa B30-20MOA на Weaver 7075
Veber Alfa B30-20MOA – моноблок для установки оптических прицелов диаметром 30 и 25 мм (с переходными кольцами) на планку Weaver. Монолитная конструкция гарантирует идеальную соосность. Угол наклона составляет 20 MOA. Наклон оси установленного прицела относительно площадки Weaver позволяет максимально использовать весь вертикальный диапазон поправок прицела, что необходимо для стрельбы на дальние дистанции. Моноблок выполнен из высокопрочного сплава алюминия 7075, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса, а также устойчивость к коррозии. В комплект входит шестигранный ключ.
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Бренд
Высота установки прицела, мм
38.5
Диаметр кольца, мм
30
Масса кольца, г
220
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Veber Alfa B30-20MOA – моноблок для установки оптических прицелов диаметром 30 и 25 мм (с переходными кольцами) на планку Weaver. Монолитная конструкция гарантирует идеальную соосность. Угол наклона составляет 20 MOA. Наклон оси установленного прицела относительно площадки Weaver позволяет максимально использовать весь вертикальный диапазон поправок прицела, что необходимо для стрельбы на дальние дистанции. Моноблок выполнен из высокопрочного сплава алюминия 7075, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса, а также устойчивость к коррозии. В комплект входит шестигранный ключ.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Моноблок для прицела Veber Alfa B30-20MOA на Weaver 7075 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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