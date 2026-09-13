Top.Mail.Ru
Воздуходувка-пылесос аккумуляторная ЗУБР 20 В, 200 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-200) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Воздуходувка-пылесос аккумуляторная ЗУБР 20 В, 200 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-200)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Воздуходувка-пылесос аккумуляторная ЗУБР 20 В, 200 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-200)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
аккумуляторный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722446
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
аккумуляторный
Способ транспортировки
ручной
С функцией пылесоса
да
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
32.5
Высота, см
23
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
57х20х15
Вес, кг.
1.7

Описание товара Воздуходувка-пылесос аккумуляторная ЗУБР 20 В, 200 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-200)

Легкая и компактная аккумуляторная воздуходувка-пылесос - универсальный инструмент, который поможет очистить территорию от листьев и мелкого мусора, убрать стружку и пыль в рабочей зоне, очистить мебель, компьютеры и бытовую технику от пыли, машину и придомовую территорию от снега, послужит в качестве насоса для надувных изделий. Надежный и экономичный Brushless мотор и турбо-режим помогают эффективной и быстрой работе.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини

Отзывы о товаре Воздуходувка-пылесос аккумуляторная ЗУБР 20 В, 200 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-200)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
аккумуляторный
Способ транспортировки
ручной
С функцией пылесоса
да
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
32.5
Высота, см
23
Страна производитель
Россия
Описание
Легкая и компактная аккумуляторная воздуходувка-пылесос - универсальный инструмент, который поможет очистить территорию от листьев и мелкого мусора, убрать стружку и пыль в рабочей зоне, очистить мебель, компьютеры и бытовую технику от пыли, машину и придомовую территорию от снега, послужит в качестве насоса для надувных изделий. Надежный и экономичный Brushless мотор и турбо-режим помогают эффективной и быстрой работе.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Воздуходувка-пылесос аккумуляторная ЗУБР 20 В, 200 м3/ч, без АКБ (LMS), (ВА-200) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...