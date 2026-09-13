Описание товара Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 3B) цифровой в кейсе

Области применения Микроскоп применяется для учебного процесса и проведения лабораторных работ по биологии, экологии, физике и химии в учебных кабинетах школ и лицеев. Также микроскоп может быть использован для самостоятельных занятий в домашних условиях. Встроенные осветители проходящего и отраженного света позволяют исследовать как прозрачные, так и непрозрачные образцы. На микроскопе можно изучать срезы тканей, мазки, жидкости, минералы, кристаллы, насекомых, растения и многое другое. Объективы и окуляры В комплект микроскопа входят объективы с ахроматической коррекцией 4x, 10x, 40x и 100х. Объектив 100х предназначен для работы с масляной иммерсий. Объективы 40x и 100х имеют подпружиненную конструкцию, что препятствует повреждению объектива и изучаемого образца. Объективы относятся к биологическим и скорректированы на стандартное покровное стекло толщиной 0.17 мм. Комплектные окуляры широкого поля WF10х/15 и WF20/11 обеспечивают общее увеличение микроскопа от 40х до 2000х. При использовании входящей в комплект линзы Барлоу максимальное увеличение может быть поднято до 4000х, окуляры в этом случае устанавливаются в оправу линзы. Линзу можно сдвигать вдоль оптической оси окулярного тубуса, плавно изменяя тем самым увеличение. Максимальное увеличение достигается с объективом 100х с иммерсией при полностью выдвинутой линзе. Без линзы для установки окуляров используется переходник, устанавливаемый в окулярный тубус. Дополнительно приобретаемые окуляры должны иметь установочный диаметр 23.2 мм, они устанавливаются непосредственно в окулярный тубус. При использовании линзы Барлоу существенно уменьшается яркость наблюдаемого изображения и размер поля зрения - для окуляра 10х оно уменьшится до 11 мм, для окуляра 20х до 9 мм. Также снижение разрешающей способности с линзой Барлоу приводит к падению полезного увеличения микроскопа. Визуальная насадка Микроскоп оснащен монокулярной визуальной насадкой, допускающей поворот вокруг оптической оси на 360°, что позволяет установить ее в удобное для работы положение. Поворотная конструкция позволяет настраивать рациональное положение окулярного тубуса при манипуляциях с исследуемым образцом, что особенно удобно в учебном процессе при наблюдении несколькими учащимися одновременно. Угол наклона окулярного тубуса составляет 45°. Проходящий и отраженный свет Микроскоп оборудован двумя осветителями - проходящего и отраженного света. Осветитель проходящего света предназначен для изучения прозрачных препаратов и включает в себя оптический коллектор со светодиодом белого спектра излучения и конденсор с N.A. = 0.65. Осветитель отраженного света на точечном светодиоде белого спектра служит для изучения образцов плохо или совсем не пропускающих свет. Осветитель эффективен с объективами 4х и 10х. Оба осветителя имеют плавную регулировку яркости и питаются от комплектного сетевого адаптера. Осветители могут получать питание от приобретаемых дополнительно 3-х батарей или аккумуляторов формата АА. Для питания осветителей также можно использовать дополнительное устройство Power Bank с выходным напряжением 5 В и разъемом DC 5.5. Независимое питание микроскопа дает возможность проводить исследования автономно, без необходимости подключения к электросети, например, в поездах или на природе. Камера в комплекте В комплект микроскопа входит 2Мп цифровая камера. Изображения и видео с камеры передается на ПК через порт USB 2.0. Возможность подключения к ПК предоставляет исследователю дополнительные возможности – просмотр на большом мониторе, сохранение, обработка и систематизация результатов. Камера специально разработана для использования с микроскопами. Камера передает на монитор видеоряд с частотой 25 к/с и разрешением Full HD -1600?1200. Камера построена на цветном 2Мр CMOS сенсоре формата 1/3 дюйма с физическими размерами 3.5 х 4.8 мм. В комплекте поставляется ПО StrangeView на оптическом носителе. Камера устанавливается непосредственно в окулярный тубус микроскопа, без линзы Барлоу. Питание камеры осуществляется от порта USB 2.0 компьютера. Фокусировка микроскопа Фокусировка микроскопа осуществляется перемещением предметного столика по высоте в пределах 13 мм. Механизм фокусировки имеет двуступенчатую конструкцию, что позволяет производить не только грубую, но и тонкую фокусировку. Механизм управляется рукоятками, расположенными на общей оси. Тонкая фокусировка имеет шкалу с ценой деления 1 мкм. Для предотвращения контакта объектива с препаратом в конструкции предусмотрен ограничительный винт с фиксирующей контргайкой. Предметный столик Микроскоп оборудован двухкоординатным механическим предметным столиком со съемным держателем препарата. Перемещение препарата по направлениям X и Y обеспечивается зубчато - реечными передачами. За счет демпфирования реек механизм свободен от люфтов. Движение механизма по обеим координатам осуществляется рукоятками, расположенными на одной оси. Столик имеет размер 105х95 мм, его механизм обеспечивает перемещение препарата 50х20 мм. Для позиционирования препарата по координатам имеются шкалы. Шкалы оснащены нониусами, что повышает точность позиционирования препарата до 0.1 мм. Материалы Основание и штатив микроскопа изготовлены из алюминиевого сплава, все механические детали механизмов из металлов. Использованные в конструкции материалы в сочетании с точным изготовлением и прецизионной регулировкой гарантируют стабильность и точность настроек микроскопа, устойчивость конструкции к ударам и вибрациям и длительный срок безотказной работы.