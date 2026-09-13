Описание товара Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 3B LСD) цифровой в кейсе

Монокулярный микроскоп с камерой и LCD монитором. Увеличение от 40х до 2000х, максимальное увеличение до 4000х. Наблюдения в проходящем и отраженном свете. Револьверное устройство на 4 объектива. Грубая и тонкая фокусировка со шкалой 1 мкм. Механический двухкоординатный столик. Питание от сети или от батарей. В комплекте жесткий кейс и мини-лаборатория с препаратами и принадлежностями. Микроскоп применяется для учебного процесса и проведения лабораторных работ по биологии, экологии, физике и химии в учебных кабинетах школ и лицеев. Также микроскоп может быть использован для самостоятельных занятий в домашних условиях. Встроенные осветители проходящего и отраженного света позволяют исследовать как прозрачные, так и непрозрачные образцы. На микроскопе можно изучать срезы тканей, мазки, жидкости, минералы, кристаллы, насекомых, растения и многое другое. В комплекте микроскопа четыре объектива с ахроматической коррекцией 4x, 10x, 40x и 100х. Объектив 100х предназначен для работы с масляной иммерсий. Объективы 40x и 100х имеют подпружиненную конструкцию, что препятствует повреждению объектива и изучаемого образца. Объективы относятся к биологическим и скорректированы на стандартное покровное стекло толщиной 0.17 мм. Окуляры широкого поля WF10х/15 и WF20/11, входящие в комплект, обеспечивают общее увеличение микроскопа от 40х до 2000х. При использовании комплектной линзы Барлоу максимальное увеличение может быть поднято до 4000х, окуляры в этом случае устанавливаются в оправу линзы. Линзу можно сдвигать вдоль оптической оси окулярного тубуса, плавно изменяя тем самым увеличение. Максимальное увеличение достигается с объективом 100х с иммерсией при полностью выдвинутой линзе. Без линзы для установки окуляров используется переходник, устанавливаемый в окулярный тубус. Дополнительно приобретаемые окуляры должны иметь установочный диаметр 23.2 мм, они устанавливаются непосредственно в окулярный тубус. Монокулярная визуальная насадка микроскопа допускает вращение вокруг оптической оси на 360°. Это что позволяет настроить удобное для работы положение и рационально повернуть окулярный тубус при манипуляциях с исследуемым образцом, что особенно удобно в учебном процессе при наблюдении несколькими учащимися одновременно. Угол наклона окулярного тубуса составляет 45°. Осветитель проходящего света микроскопа предназначен для изучения прозрачных препаратов и включает в себя оптический коллектор со светодиодом белого спектра излучения и конденсор N.A. = 0.65. Осветитель отраженного света на точечном светодиоде белого спектра служит для изучения образцов плохо или совсем не пропускающих свет. Осветитель эффективен с объективами 4х и 10х. Оба осветителя имеют плавную регулировку яркости. Питание осветителей осуществляется от комплектного сетевого адаптера или от 3-х батарей или аккумуляторов формата АА приобретаемых дополнительно. Также можно использовать дополнительное устройство Power Bank с выходным напряжением 5 В и разъемом DC 5.5. Независимое питание микроскопа дает возможность проводить исследования автономно, без необходимости подключения к электросети, например, в поездах или на природе. Устройство визуализации микроскопа состоит из цифровой камеры и LCD монитора. Устройство позволяет в реальном времени и без чрезмерного напряжения глаз наблюдать изображения на собственном мониторе. LCD монитор имеет разрешение 480х272 точек, с помощью кнопок на задней панели можно настраивать яркость, контраст, насыщенность изображения, выбирать язык, масштабировать. Устройство визуализации устанавливается непосредственно в окулярный тубус микроскопа, без линзы Барлоу. Питание осуществляется от собственного сетевого адаптера 5В, поставляемого в комплекте. Цифровая камера интегрирована в устройство визуализации и передает на монитор видеоряд с частотой 30 к/с и разрешением HD -1280?720 точек. Камера построена на цветном 1Мр CMOS сенсоре формата 1/3 дюйма с физическими размерами 5.18x2.92 мм. Фокусировка микроскопа осуществляется перемещением предметного столика по высоте в пределах 13 мм. Механизм фокусировки имеет двуступенчатую конструкцию, что позволяет производить не только грубую, но и тонкую фокусировку. Механизм управляется рукоятками, расположенными на общей оси. Тонкая фокусировка имеет шкалу с ценой деления 1 мкм. Для предотвращения контакта объектива с препаратом в конструкции предусмотрен ограничительный винт с фиксирующей контргайкой. Предметный столик - механический двухкоординатный со съемным держателем препарата. Перемещение препарата по направлениям X и Y обеспечивается зубчато - реечными передачами. За счет демпфирования реек механизм свободен от люфтов. Движение механизма по обеим координатам осуществляется рукоятками, расположенными на одной оси. Столик имеет размер 105х95 мм, его механизм обеспечивает перемещение препарата 50х20 мм. Для точного перемещения препарата по координатам имеются шкалы. Шкалы оснащены нониусами, повышающими точность позиционирования препарата до 0.1 мм. В конструкции основных узлов микроскопа использованы металлы. Основание и штатив микроскопа изготовлены из алюминиевого сплава, детали механизма фокусировки и предметного столика из стали и латуни. Использованные в конструкции материалы в сочетании с точным изготовлением и регулировкой гарантируют стабильность и точность настроек микроскопа, устойчивость конструкции к ударам и вибрациям и длительный срок безотказной работы.