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Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 2B LED) с видеоокуляром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 2B LED) с видеоокуляром

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Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 2B LED) с видеоокуляром - фото 1
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 2B LED) с видеоокуляром - фото 2
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 2B LED) с видеоокуляром - фото 3
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 2B LED) с видеоокуляром - фото 4
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 2B LED) с видеоокуляром - фото 5
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 2B LED) с видеоокуляром - фото 6
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 2B LED) с видеоокуляром - фото 7
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 2B LED) с видеоокуляром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип насадки
монокулярная
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 2B LED) с видеоокуляром - фото 1
  • Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 2B LED) с видеоокуляром - фото 2
  • Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 2B LED) с видеоокуляром - фото 3
  • Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 2B LED) с видеоокуляром - фото 4
  • Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 2B LED) с видеоокуляром - фото 5
  • Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 2B LED) с видеоокуляром - фото 6
  • Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 2B LED) с видеоокуляром - фото 7
  • Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 2B LED) с видеоокуляром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722327
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Характеристики

Бренд
Микромед
Диаметр окулярной трубки
23.2 мм
Увеличение, крат
800х
ТНВЭД
9011800000
Тип насадки
монокулярная
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
105х95 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х29х18
Вес, кг.
2.6

Описание товара Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 2B LED) с видеоокуляром

Монокулярный микроскоп для исследований по методу светлого поля в проходящем и отраженном свете. Оптическое увеличение от 40х до 1280х. Окулярная камера 2 Мр в комплекте. Два осветителя с питанием от электросети и от батарей. Грубая и тонкая фокусировка. Механический двухкоординатный столик. В комплекте 3 объектива и 3 окуляра. Микроскоп применяется для исследований по методу светлого поля. Встроенные осветители проходящего и отраженного света позволяют исследовать прозрачные и непрозрачные образцы. На микроскопе можно изучать срезы тканей, мазки, жидкости, минералы, кристаллы, насекомых, растения и многое другое. Микроскоп широко используется для учебного процесса по биологии, экологии, физике и химии в школах, лицеях и для самостоятельных исследований дома. В комплекте микроскопа исправленные объективы с увеличением 4х, 10х, 40х, окуляры WF 10х, WF 20х, WF 16х и линза Барлоу 2х. Объективы и окуляры обеспечивают общее увеличение микроскопа от 40х до 800х. Линза Барлоу применяется вместе с окуляром WF 16х и позволяет довести увеличение до 1280х. Визуальная насадка микроскопа может быть повернута вокруг оптической оси на 360°, что особенно удобно в учебном процессе при наблюдении несколькими учащимися одновременно. Осветитель проходящего света включает в себя коллектор, светодиод белого спектра и конденсор. Упрощенная конструкция конденсорного осветителя удобна для начинающих: такой осветитель не нуждается в центрировке, фокусировке и регулировке диафрагмы. Осветитель отраженного света служит для изучения образцов плохо или совсем не пропускающих свет. Осветитель эффективен только с объективами 4х и 10х. Оба осветителя имеют плавную регулировку яркости и питаются от сетевого адаптера 5 В / 1 А. Дополнительно осветители могут питаться от 3-х батарей АА или от Power Bank с разъемом DC. Окулярная камера с разрешением 2 Мр, входящая в комплект микроскопа, позволяет в режиме реального времени наблюдать изображение на внешнем мониторе и сохранять файлы с разрешением Full HD 1920х1080 и частотой 30 кадр/сек. Данные передаются на внешнее устройство через порт USB 2.0. Комплектуется ПО с драйвером. Предметный столик микроскопа позволяет перемещать образец по координатам X и Y. Столик имеет размер 105х95 мм и оборудован коаксиальными рукоятками для точного перемещения препарата в пределах 50х18 мм.

Отзывы о товаре Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 2B LED) с видеоокуляром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Микромед
Диаметр окулярной трубки
23.2 мм
Увеличение, крат
800х
ТНВЭД
9011800000
Тип насадки
монокулярная
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
105х95 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монокулярный микроскоп для исследований по методу светлого поля в проходящем и отраженном свете. Оптическое увеличение от 40х до 1280х. Окулярная камера 2 Мр в комплекте. Два осветителя с питанием от электросети и от батарей. Грубая и тонкая фокусировка. Механический двухкоординатный столик. В комплекте 3 объектива и 3 окуляра. Микроскоп применяется для исследований по методу светлого поля. Встроенные осветители проходящего и отраженного света позволяют исследовать прозрачные и непрозрачные образцы. На микроскопе можно изучать срезы тканей, мазки, жидкости, минералы, кристаллы, насекомых, растения и многое другое. Микроскоп широко используется для учебного процесса по биологии, экологии, физике и химии в школах, лицеях и для самостоятельных исследований дома. В комплекте микроскопа исправленные объективы с увеличением 4х, 10х, 40х, окуляры WF 10х, WF 20х, WF 16х и линза Барлоу 2х. Объективы и окуляры обеспечивают общее увеличение микроскопа от 40х до 800х. Линза Барлоу применяется вместе с окуляром WF 16х и позволяет довести увеличение до 1280х. Визуальная насадка микроскопа может быть повернута вокруг оптической оси на 360°, что особенно удобно в учебном процессе при наблюдении несколькими учащимися одновременно. Осветитель проходящего света включает в себя коллектор, светодиод белого спектра и конденсор. Упрощенная конструкция конденсорного осветителя удобна для начинающих: такой осветитель не нуждается в центрировке, фокусировке и регулировке диафрагмы. Осветитель отраженного света служит для изучения образцов плохо или совсем не пропускающих свет. Осветитель эффективен только с объективами 4х и 10х. Оба осветителя имеют плавную регулировку яркости и питаются от сетевого адаптера 5 В / 1 А. Дополнительно осветители могут питаться от 3-х батарей АА или от Power Bank с разъемом DC. Окулярная камера с разрешением 2 Мр, входящая в комплект микроскопа, позволяет в режиме реального времени наблюдать изображение на внешнем мониторе и сохранять файлы с разрешением Full HD 1920х1080 и частотой 30 кадр/сек. Данные передаются на внешнее устройство через порт USB 2.0. Комплектуется ПО с драйвером. Предметный столик микроскопа позволяет перемещать образец по координатам X и Y. Столик имеет размер 105х95 мм и оборудован коаксиальными рукоятками для точного перемещения препарата в пределах 50х18 мм.
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