Описание товара Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 2B LED) с видеоокуляром

Монокулярный микроскоп для исследований по методу светлого поля в проходящем и отраженном свете. Оптическое увеличение от 40х до 1280х. Окулярная камера 2 Мр в комплекте. Два осветителя с питанием от электросети и от батарей. Грубая и тонкая фокусировка. Механический двухкоординатный столик. В комплекте 3 объектива и 3 окуляра. Микроскоп применяется для исследований по методу светлого поля. Встроенные осветители проходящего и отраженного света позволяют исследовать прозрачные и непрозрачные образцы. На микроскопе можно изучать срезы тканей, мазки, жидкости, минералы, кристаллы, насекомых, растения и многое другое. Микроскоп широко используется для учебного процесса по биологии, экологии, физике и химии в школах, лицеях и для самостоятельных исследований дома. В комплекте микроскопа исправленные объективы с увеличением 4х, 10х, 40х, окуляры WF 10х, WF 20х, WF 16х и линза Барлоу 2х. Объективы и окуляры обеспечивают общее увеличение микроскопа от 40х до 800х. Линза Барлоу применяется вместе с окуляром WF 16х и позволяет довести увеличение до 1280х. Визуальная насадка микроскопа может быть повернута вокруг оптической оси на 360°, что особенно удобно в учебном процессе при наблюдении несколькими учащимися одновременно. Осветитель проходящего света включает в себя коллектор, светодиод белого спектра и конденсор. Упрощенная конструкция конденсорного осветителя удобна для начинающих: такой осветитель не нуждается в центрировке, фокусировке и регулировке диафрагмы. Осветитель отраженного света служит для изучения образцов плохо или совсем не пропускающих свет. Осветитель эффективен только с объективами 4х и 10х. Оба осветителя имеют плавную регулировку яркости и питаются от сетевого адаптера 5 В / 1 А. Дополнительно осветители могут питаться от 3-х батарей АА или от Power Bank с разъемом DC. Окулярная камера с разрешением 2 Мр, входящая в комплект микроскопа, позволяет в режиме реального времени наблюдать изображение на внешнем мониторе и сохранять файлы с разрешением Full HD 1920х1080 и частотой 30 кадр/сек. Данные передаются на внешнее устройство через порт USB 2.0. Комплектуется ПО с драйвером. Предметный столик микроскопа позволяет перемещать образец по координатам X и Y. Столик имеет размер 105х95 мм и оборудован коаксиальными рукоятками для точного перемещения препарата в пределах 50х18 мм.