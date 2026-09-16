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Jimi Tenor & Freestyle Man - Sinus Amoris (Songs From The Bay Of Love) (0198704329456) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jimi Tenor & Freestyle Man - Sinus Amoris (Songs From The Bay Of Love) (0198704329456) виниловая пластинка

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Jimi Tenor &amp; Freestyle Man - Sinus Amoris (Songs From The Bay Of Love) (0198704329456) виниловая пластинка - фото 1
Jimi Tenor &amp; Freestyle Man - Sinus Amoris (Songs From The Bay Of Love) (0198704329456) виниловая пластинка - фото 2
Jimi Tenor &amp; Freestyle Man - Sinus Amoris (Songs From The Bay Of Love) (0198704329456) виниловая пластинка - фото 3
Jimi Tenor &amp; Freestyle Man - Sinus Amoris (Songs From The Bay Of Love) (0198704329456) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jimi Tenor & Freestyle Man
Альбом (сингл)
Sinus Amoris
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jimi Tenor &amp; Freestyle Man - Sinus Amoris (Songs From The Bay Of Love) (0198704329456) виниловая пластинка - фото 1
  • Jimi Tenor &amp; Freestyle Man - Sinus Amoris (Songs From The Bay Of Love) (0198704329456) виниловая пластинка - фото 2
  • Jimi Tenor &amp; Freestyle Man - Sinus Amoris (Songs From The Bay Of Love) (0198704329456) виниловая пластинка - фото 3
  • Jimi Tenor &amp; Freestyle Man - Sinus Amoris (Songs From The Bay Of Love) (0198704329456) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722317
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jimi Tenor & Freestyle Man - Sinus Amoris (Songs From The Bay Of Love) (0198704329456) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Barnhus
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Barnhus
Barcode
[0198704329456]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jimi Tenor & Freestyle Man
Альбом (сингл)
Sinus Amoris
Жанр
House
Трек-лист
Sinus Amoris, Stockholm, Who’s Gonna Blink, Domus, Schr?dinger's Love, Little Flutist, Party People, Dactylic Theme
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimi Tenor & Freestyle Man - Sinus Amoris (Songs From The Bay Of Love) (0198704329456) виниловая пластинка

Студия Barnhus с гордостью представляет дебютный полноформатный альбом проекта Jimi Tenor & Freestyle Man, результат совместной работы двух бесспорных легенд электронной музыки. Опираясь на свой каталог работ для таких лейблов, как Warp и S?hk?, эти финские герои с 2017 года регулярно выпускают релизы для стокгольмского лейбла Studio Barnhus, и этот LP является лучшим на сегодняшний день примером их классического, но всегда свежего звучания.

Отзывы о товаре Jimi Tenor & Freestyle Man - Sinus Amoris (Songs From The Bay Of Love) (0198704329456) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Barnhus
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Barnhus
Barcode
[0198704329456]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jimi Tenor & Freestyle Man
Альбом (сингл)
Sinus Amoris
Жанр
House
Трек-лист
Sinus Amoris, Stockholm, Who’s Gonna Blink, Domus, Schr?dinger's Love, Little Flutist, Party People, Dactylic Theme
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Студия Barnhus с гордостью представляет дебютный полноформатный альбом проекта Jimi Tenor & Freestyle Man, результат совместной работы двух бесспорных легенд электронной музыки. Опираясь на свой каталог работ для таких лейблов, как Warp и S?hk?, эти финские герои с 2017 года регулярно выпускают релизы для стокгольмского лейбла Studio Barnhus, и этот LP является лучшим на сегодняшний день примером их классического, но всегда свежего звучания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jimi Tenor & Freestyle Man - Sinus Amoris (Songs From The Bay Of Love) (0198704329456) виниловая пластинка - купить по цене 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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