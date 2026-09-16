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Midori Takada & Lafawndah Takada - Le Renard Bleu (Coloured) (0730003731099) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Midori Takada & Lafawndah Takada - Le Renard Bleu (Coloured) (0730003731099) виниловая пластинка

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Midori Takada &amp; Lafawndah Takada - Le Renard Bleu (Coloured) (0730003731099) виниловая пластинка - фото 1
Midori Takada &amp; Lafawndah Takada - Le Renard Bleu (Coloured) (0730003731099) виниловая пластинка - фото 2
Midori Takada &amp; Lafawndah Takada - Le Renard Bleu (Coloured) (0730003731099) виниловая пластинка - фото 3
Midori Takada &amp; Lafawndah Takada - Le Renard Bleu (Coloured) (0730003731099) виниловая пластинка - фото 4
Midori Takada &amp; Lafawndah Takada - Le Renard Bleu (Coloured) (0730003731099) виниловая пластинка - фото 5
Midori Takada &amp; Lafawndah Takada - Le Renard Bleu (Coloured) (0730003731099) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Midori Takada & Lafawndah Takada
Альбом (сингл)
Le Renard Bleu
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Midori Takada &amp; Lafawndah Takada - Le Renard Bleu (Coloured) (0730003731099) виниловая пластинка - фото 1
  • Midori Takada &amp; Lafawndah Takada - Le Renard Bleu (Coloured) (0730003731099) виниловая пластинка - фото 2
  • Midori Takada &amp; Lafawndah Takada - Le Renard Bleu (Coloured) (0730003731099) виниловая пластинка - фото 3
  • Midori Takada &amp; Lafawndah Takada - Le Renard Bleu (Coloured) (0730003731099) виниловая пластинка - фото 4
  • Midori Takada &amp; Lafawndah Takada - Le Renard Bleu (Coloured) (0730003731099) виниловая пластинка - фото 5
  • Midori Takada &amp; Lafawndah Takada - Le Renard Bleu (Coloured) (0730003731099) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722316
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Midori Takada & Lafawndah Takada - Le Renard Bleu (Coloured) (0730003731099) виниловая пластинка
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
!K7
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
!K7
Barcode
[0730003731099]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Midori Takada & Lafawndah Takada
Альбом (сингл)
Le Renard Bleu
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Le Renard Bleu
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Midori Takada & Lafawndah Takada - Le Renard Bleu (Coloured) (0730003731099) виниловая пластинка

«Le Renard Bleu» — новый музыкальный и кинематографический проект Лафонды, композитора Мидори Такады и режиссера Партел Оливы — берет за отправную точку межпоколенческий отголосок важного мифа для нестабильных времен: голубого лиса. Как рассказывает Такада, лис появляется в древних сенегальских и японских народных сказках как архетип трикстера. Принадлежащий одновременно небу и земле, он является орудием хаотического добра, встряхивающего мир, когда его энергия застаивается. Прежде всего, лис известен своей хитростью. «Renard Bleu» — это первый новый музыкальный релиз Такады почти за двадцать лет, и трудно переоценить значение её возвращения на сцену. Её первый сольный альбом, «Through the Looking Glass» 1983 года, был заново открыт и признан утраченной классикой. Влияние её перкуссионного трио, ансамбля «Mkwaju Ensemble», продолжает ощущаться и вдохновлять новое поколение, очарованное его чистой красотой, игривостью и чувственной выдержкой. Такада выступала со многими кинооркестрами, включая ансамбль, работавший над фильмом Акиры Курасавы «Мечты», который, по совпадению, оказал значительное влияние на «Renard Bleu».



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Midori Takada & Lafawndah Takada - Le Renard Bleu (Coloured) (0730003731099) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
!K7
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
!K7
Barcode
[0730003731099]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Midori Takada & Lafawndah Takada
Альбом (сингл)
Le Renard Bleu
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Le Renard Bleu
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
«Le Renard Bleu» — новый музыкальный и кинематографический проект Лафонды, композитора Мидори Такады и режиссера Партел Оливы — берет за отправную точку межпоколенческий отголосок важного мифа для нестабильных времен: голубого лиса. Как рассказывает Такада, лис появляется в древних сенегальских и японских народных сказках как архетип трикстера. Принадлежащий одновременно небу и земле, он является орудием хаотического добра, встряхивающего мир, когда его энергия застаивается. Прежде всего, лис известен своей хитростью. «Renard Bleu» — это первый новый музыкальный релиз Такады почти за двадцать лет, и трудно переоценить значение её возвращения на сцену. Её первый сольный альбом, «Through the Looking Glass» 1983 года, был заново открыт и признан утраченной классикой. Влияние её перкуссионного трио, ансамбля «Mkwaju Ensemble», продолжает ощущаться и вдохновлять новое поколение, очарованное его чистой красотой, игривостью и чувственной выдержкой. Такада выступала со многими кинооркестрами, включая ансамбль, работавший над фильмом Акиры Курасавы «Мечты», который, по совпадению, оказал значительное влияние на «Renard Bleu».


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Midori Takada & Lafawndah Takada - Le Renard Bleu (Coloured) (0730003731099) виниловая пластинка - по цене 2730 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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