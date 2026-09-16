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Blondes; James Campbell & I.U.D - Wade Guyton Kunsthalle Zurich (4260038314470) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blondes; James Campbell & I.U.D - Wade Guyton Kunsthalle Zurich (4260038314470) виниловая пластинка

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Blondes; James Campbell &amp; I.U.D - Wade Guyton Kunsthalle Zurich (4260038314470) виниловая пластинка - фото 1
Blondes; James Campbell &amp; I.U.D - Wade Guyton Kunsthalle Zurich (4260038314470) виниловая пластинка - фото 2
Blondes; James Campbell &amp; I.U.D - Wade Guyton Kunsthalle Zurich (4260038314470) виниловая пластинка - фото 3
Blondes; James Campbell &amp; I.U.D - Wade Guyton Kunsthalle Zurich (4260038314470) виниловая пластинка - фото 4
Blondes; James Campbell &amp; I.U.D - Wade Guyton Kunsthalle Zurich (4260038314470) виниловая пластинка - фото 5
Blondes; James Campbell &amp; I.U.D - Wade Guyton Kunsthalle Zurich (4260038314470) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Blondes; James Campbell & I.U.D
Альбом (сингл)
Wade Guyton Kunsthalle Zurich
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blondes; James Campbell &amp; I.U.D - Wade Guyton Kunsthalle Zurich (4260038314470) виниловая пластинка - фото 1
  • Blondes; James Campbell &amp; I.U.D - Wade Guyton Kunsthalle Zurich (4260038314470) виниловая пластинка - фото 2
  • Blondes; James Campbell &amp; I.U.D - Wade Guyton Kunsthalle Zurich (4260038314470) виниловая пластинка - фото 3
  • Blondes; James Campbell &amp; I.U.D - Wade Guyton Kunsthalle Zurich (4260038314470) виниловая пластинка - фото 4
  • Blondes; James Campbell &amp; I.U.D - Wade Guyton Kunsthalle Zurich (4260038314470) виниловая пластинка - фото 5
  • Blondes; James Campbell &amp; I.U.D - Wade Guyton Kunsthalle Zurich (4260038314470) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722313
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Blondes; James Campbell & I.U.D - Wade Guyton Kunsthalle Zurich (4260038314470) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4260038314470]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Blondes; James Campbell & I.U.D
Альбом (сингл)
Wade Guyton Kunsthalle Zurich
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
No Artist–Side A (blank), No Artist–Side B (blank), Blondes (2)–Side C, Blondes (2)–Side D, James Campbell (9)–Side E, James Campbell (9)–Side F (blank), I.U.D. (2)–Side G, I.U.D. (2)–Side H (blank)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blondes; James Campbell & I.U.D - Wade Guyton Kunsthalle Zurich (4260038314470) виниловая пластинка

Пластинка выпущена в 2015 году лейблом Crystal Hotel Records (CH001), формат — 4 виниловых диска. Жанр — электронный, джаз, стили — экспериментальный, минимальный, электро. Запись проводилась 31 августа 2013 года по случаю открытия выставки «Wade Guyton» в Kunsthalle Z?rich.

Отзывы о товаре Blondes; James Campbell & I.U.D - Wade Guyton Kunsthalle Zurich (4260038314470) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4260038314470]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Blondes; James Campbell & I.U.D
Альбом (сингл)
Wade Guyton Kunsthalle Zurich
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
No Artist–Side A (blank), No Artist–Side B (blank), Blondes (2)–Side C, Blondes (2)–Side D, James Campbell (9)–Side E, James Campbell (9)–Side F (blank), I.U.D. (2)–Side G, I.U.D. (2)–Side H (blank)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Пластинка выпущена в 2015 году лейблом Crystal Hotel Records (CH001), формат — 4 виниловых диска. Жанр — электронный, джаз, стили — экспериментальный, минимальный, электро. Запись проводилась 31 августа 2013 года по случаю открытия выставки «Wade Guyton» в Kunsthalle Z?rich.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blondes; James Campbell & I.U.D - Wade Guyton Kunsthalle Zurich (4260038314470) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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