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Sammy Burdson & Larry Robbins - Dramatic Tempi/ Background Rhythms (4251804127134) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sammy Burdson & Larry Robbins - Dramatic Tempi/ Background Rhythms (4251804127134) виниловая пластинка

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Sammy Burdson &amp; Larry Robbins - Dramatic Tempi/ Background Rhythms (4251804127134) виниловая пластинка - фото 1
Sammy Burdson &amp; Larry Robbins - Dramatic Tempi/ Background Rhythms (4251804127134) виниловая пластинка - фото 2
Sammy Burdson &amp; Larry Robbins - Dramatic Tempi/ Background Rhythms (4251804127134) виниловая пластинка - фото 3
Sammy Burdson &amp; Larry Robbins - Dramatic Tempi/ Background Rhythms (4251804127134) виниловая пластинка - фото 4
Sammy Burdson &amp; Larry Robbins - Dramatic Tempi/ Background Rhythms (4251804127134) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sammy Burdson & Larry Robbins
Альбом (сингл)
Dramatic Tempi/ Background Rhythms
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sammy Burdson &amp; Larry Robbins - Dramatic Tempi/ Background Rhythms (4251804127134) виниловая пластинка - фото 1
  • Sammy Burdson &amp; Larry Robbins - Dramatic Tempi/ Background Rhythms (4251804127134) виниловая пластинка - фото 2
  • Sammy Burdson &amp; Larry Robbins - Dramatic Tempi/ Background Rhythms (4251804127134) виниловая пластинка - фото 3
  • Sammy Burdson &amp; Larry Robbins - Dramatic Tempi/ Background Rhythms (4251804127134) виниловая пластинка - фото 4
  • Sammy Burdson &amp; Larry Robbins - Dramatic Tempi/ Background Rhythms (4251804127134) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722312
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sammy Burdson & Larry Robbins - Dramatic Tempi/ Background Rhythms (4251804127134) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804127134]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sammy Burdson & Larry Robbins
Альбом (сингл)
Dramatic Tempi/ Background Rhythms
Жанр
Funk
Трек-лист
Unknown Artist–Pop Waves, Unknown Artist–Cyclodrom, Unknown Artist–Devils Drive, Unknown Artist–Crime Ways, Unknown Artist–Is It Hip, Unknown Artist–The Camp, Unknown Artist–Tomorrow, Unknown Artist–Rhythm Trip, Larry Robbins–Vox Pop, Larry Robbins–Rock Pop, Larry Robbins–Pop Phase, Larry Robbins–Pop Twang, Larry Robbins–Canned Pop, Larry Robbins–Percussion Take 1, Larry Robbins–Percussion Take 2, Larry Robbins–Percussion Take 3, Larry Robbins–Percussion Take 4, Larry Robbins–Percussion Take 5,
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sammy Burdson & Larry Robbins - Dramatic Tempi/ Background Rhythms (4251804127134) виниловая пластинка

Это одна из двух попыток Be With обратиться к архивам уважаемого британского библиотечного лейбла Conroy. Мы представляем один из наших любимых релизов на этом лейбле — невероятно востребованный альбом Dramatic Tempi / Larry Robbins Background Rhythms, первоначально выпущенный в 1975 году. Редкий и востребованный уже много лет, это один из тех культовых библиотечных LP, которые редко встречаются даже при самых тщательных поисках. Как единый LP, Dramatic Tempi / Larry Robbins Background Rhythms представляет собой две совершенно разные коллекции музыки. Первая сторона, Dramatic Tempi, состоит из четырех треков от Сэмми Бердсона и Клауса Вайсса. Сэмми Бердсон — один из многочисленных псевдонимов выдающегося австрийского композитора, аранжировщика и дирижера Герхарда Нархольца. Основатель любимого лейбла Sonoton в 1965 году и композитор с классическим образованием, он создавал музыку самых разных жанров: от легкой музыки и поп-музыки до джаза, электронной музыки и авангарда.

Отзывы о товаре Sammy Burdson & Larry Robbins - Dramatic Tempi/ Background Rhythms (4251804127134) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804127134]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sammy Burdson & Larry Robbins
Альбом (сингл)
Dramatic Tempi/ Background Rhythms
Жанр
Funk
Трек-лист
Unknown Artist–Pop Waves, Unknown Artist–Cyclodrom, Unknown Artist–Devils Drive, Unknown Artist–Crime Ways, Unknown Artist–Is It Hip, Unknown Artist–The Camp, Unknown Artist–Tomorrow, Unknown Artist–Rhythm Trip, Larry Robbins–Vox Pop, Larry Robbins–Rock Pop, Larry Robbins–Pop Phase, Larry Robbins–Pop Twang, Larry Robbins–Canned Pop, Larry Robbins–Percussion Take 1, Larry Robbins–Percussion Take 2, Larry Robbins–Percussion Take 3, Larry Robbins–Percussion Take 4, Larry Robbins–Percussion Take 5,
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Это одна из двух попыток Be With обратиться к архивам уважаемого британского библиотечного лейбла Conroy. Мы представляем один из наших любимых релизов на этом лейбле — невероятно востребованный альбом Dramatic Tempi / Larry Robbins Background Rhythms, первоначально выпущенный в 1975 году. Редкий и востребованный уже много лет, это один из тех культовых библиотечных LP, которые редко встречаются даже при самых тщательных поисках. Как единый LP, Dramatic Tempi / Larry Robbins Background Rhythms представляет собой две совершенно разные коллекции музыки. Первая сторона, Dramatic Tempi, состоит из четырех треков от Сэмми Бердсона и Клауса Вайсса. Сэмми Бердсон — один из многочисленных псевдонимов выдающегося австрийского композитора, аранжировщика и дирижера Герхарда Нархольца. Основатель любимого лейбла Sonoton в 1965 году и композитор с классическим образованием, он создавал музыку самых разных жанров: от легкой музыки и поп-музыки до джаза, электронной музыки и авангарда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sammy Burdson & Larry Robbins - Dramatic Tempi/ Background Rhythms (4251804127134) виниловая пластинка - по цене 3440 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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