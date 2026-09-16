Peter Ludemann & Pit Troja - The Now Generation: Percussive Underscores (4251648414193) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Peter Ludemann & Pit Troja - The Now Generation: Percussive Underscores (4251648414193) виниловая пластинка
Они говорят: «Документальные и индустриальные мотивы для актуальных тем современной жизни». Мы говорим: «Умопомрачительная, насыщенная перкуссией, с афро-оттенками, космическая диско-бомба из библиотеки. Это она. Абсолютно выдающаяся пластинка 1983 года и определенно одна из самых труднодоступных на коллекционном немецком лейбле Coloursound. The Now Generation (Percussive Underscores) — безусловно, одна из лучших записей из библиотеки. Пластинка начинается с пары быстрых синтезаторных евродиско-бомб — заглавного трека и «Panama» — прежде чем замедлиться до головокружительного темпа в «Inorganic Matter». «African Nightclub» звучит так, как написано, и является особой любимой композицией Принса Томаса. Действительно, он с большим успехом использовал этот приём в своём знаковом миксе Cosmo Galactic Prism для Eskimo ещё в 2007 году. За ним следует мрачный, наркотический, медленный индустриальный грув «Grease Plant», а затем «Southerly» ускоряет темп, завершая сторону А своим латиноамериканским фанковым ритмом колокольчиков и меланхоличных клавишных. Но для нас всё внимание приковано к открывающему треку стороны B: «Mechanical Heart». Семь минут нарастающей, среднетемповой диско-фанковой радости, обманчиво взрывной, клубной музыки для тела и души. На задней обложке трек сухо описывается как «Гитара и перкуссия, лёгкий индустриальный фон». Хм. А как насчёт того, что «после того, как Chic наконец-то вырвался из особенно тяжёлой недели джемов в безсолнечном, беззаконном немецком складе, он с опаской нажимает кнопку записи своенравного, незаконного инструментала для подвальных вечеринок»? Подождите, пока на 3-й минуте зазвучат барабаны…
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