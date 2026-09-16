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El Michels Affair & Liam Bailey - Ekundayo Inversions (Coloured) (0349223011951) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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El Michels Affair & Liam Bailey - Ekundayo Inversions (Coloured) (0349223011951) виниловая пластинка

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El Michels Affair &amp; Liam Bailey - Ekundayo Inversions (Coloured) (0349223011951) виниловая пластинка - фото 1
El Michels Affair &amp; Liam Bailey - Ekundayo Inversions (Coloured) (0349223011951) виниловая пластинка - фото 2
El Michels Affair &amp; Liam Bailey - Ekundayo Inversions (Coloured) (0349223011951) виниловая пластинка - фото 3
El Michels Affair &amp; Liam Bailey - Ekundayo Inversions (Coloured) (0349223011951) виниловая пластинка - фото 4
El Michels Affair &amp; Liam Bailey - Ekundayo Inversions (Coloured) (0349223011951) виниловая пластинка - фото 5
El Michels Affair &amp; Liam Bailey - Ekundayo Inversions (Coloured) (0349223011951) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
El Michels Affair & Liam Bailey
Альбом (сингл)
Ekundayo Inversions
Жанр
Регги
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • El Michels Affair &amp; Liam Bailey - Ekundayo Inversions (Coloured) (0349223011951) виниловая пластинка - фото 1
  • El Michels Affair &amp; Liam Bailey - Ekundayo Inversions (Coloured) (0349223011951) виниловая пластинка - фото 2
  • El Michels Affair &amp; Liam Bailey - Ekundayo Inversions (Coloured) (0349223011951) виниловая пластинка - фото 3
  • El Michels Affair &amp; Liam Bailey - Ekundayo Inversions (Coloured) (0349223011951) виниловая пластинка - фото 4
  • El Michels Affair &amp; Liam Bailey - Ekundayo Inversions (Coloured) (0349223011951) виниловая пластинка - фото 5
  • El Michels Affair &amp; Liam Bailey - Ekundayo Inversions (Coloured) (0349223011951) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722307
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
El Michels Affair & Liam Bailey - Ekundayo Inversions (Coloured) (0349223011951) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Big Crown Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Big Crown Records
Barcode
[0349223011951]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
El Michels Affair & Liam Bailey
Альбом (сингл)
Ekundayo Inversions
Жанр
Регги
Трек-лист
Conquer & Divide, Amazing Woman, Angel Face, Walk With Me, No One Else, King, Ugly Truths, I Love NY, Superstar, Awkward (Take 2), Lucky Man, Faded
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара El Michels Affair & Liam Bailey - Ekundayo Inversions (Coloured) (0349223011951) виниловая пластинка

В музыке El Michels Affair всегда ощущалось влияние регги. От их кавера на «Hung Up On My Baby», выполненного в стиле регги, до общего звучания и подхода, пронизывающего продюсерский стиль Леона. Во время записи альбома Бейли «Ekundayo» 2020 года они создали несколько прямолинейных регги-композиций, вдохновленных разными эпохами, наряду с современными R&B-треками, которые бы лучше сочетались с Фрэнком Оушеном, чем с Джейкобом Миллером. Именно эта идея о том, что старое и новое могут так хорошо сосуществовать, породила идею «Ekundayo Inversions». Традиционный даб появился из регги в конце 60-х и начале 70-х годов, когда такие пионеры, как Кинг Табби и Ли Перри, начали брать многодорожечные записи песен и пропускать их через микшерный пульт, добавляя эффекты и дополнительные инструменты. Эти записи называются «дабами» или «версиями» и, как правило, представляют собой инструментальные композиции с вставками вокала из оригинальных треков. Эль Мичелс решил использовать оставленные ранее образцы и создать что-то, опираясь на современные влияния. Он настолько отошёл от традиционного формата, что использование слова «даб» показалось ему неуместным, отсюда и название Ekundayo Inversions. Все песни связаны между собой сообщениями WhatsApp между Леоном и Лиамом, которые идеально рассказывают историю этого альбома и их рабочих отношений. Одним из ярких моментов Ekundayo Inversions является гостевое участие легендарного Ли «Скрэтча» Перри в версии «Ugly Truth». L$P переключается между пением и разговором, то заявляя о своих способностях, то играя с названием трека. В «Awkward take. 2» Леон берёт одну из самых экспериментальных песен с Ekundayo и фактически делает её более понятной. Трек, который когда-то казался парящим в космосе, теперь обретает опору благодаря добавлению ударных и баса. «Faded», версия «Paper Tiger», получила полную обработку в стиле EMA с добавлением эмоциональных духовых инструментов поверх неудобно минималистичного ритм-трека, приправленного голосом Лиама, пропитанным эффектами задержки и эха. В. «Champions» есть куплет от Black Thought из The Roots, а в середине трека El Michels отправляет ритм-секцию на 50 лет назад. В конечном итоге, Ekundayo Inversions — это свидетельство того, насколько сильны оригинальные песни. Будь то R&B, регги, минималистичные или насыщенные аранжировкой, эти песни вас тронут.



Теги товара: Регги

Отзывы о товаре El Michels Affair & Liam Bailey - Ekundayo Inversions (Coloured) (0349223011951) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Big Crown Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Big Crown Records
Barcode
[0349223011951]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
El Michels Affair & Liam Bailey
Альбом (сингл)
Ekundayo Inversions
Жанр
Регги
Трек-лист
Conquer & Divide, Amazing Woman, Angel Face, Walk With Me, No One Else, King, Ugly Truths, I Love NY, Superstar, Awkward (Take 2), Lucky Man, Faded
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
В музыке El Michels Affair всегда ощущалось влияние регги. От их кавера на «Hung Up On My Baby», выполненного в стиле регги, до общего звучания и подхода, пронизывающего продюсерский стиль Леона. Во время записи альбома Бейли «Ekundayo» 2020 года они создали несколько прямолинейных регги-композиций, вдохновленных разными эпохами, наряду с современными R&B-треками, которые бы лучше сочетались с Фрэнком Оушеном, чем с Джейкобом Миллером. Именно эта идея о том, что старое и новое могут так хорошо сосуществовать, породила идею «Ekundayo Inversions». Традиционный даб появился из регги в конце 60-х и начале 70-х годов, когда такие пионеры, как Кинг Табби и Ли Перри, начали брать многодорожечные записи песен и пропускать их через микшерный пульт, добавляя эффекты и дополнительные инструменты. Эти записи называются «дабами» или «версиями» и, как правило, представляют собой инструментальные композиции с вставками вокала из оригинальных треков. Эль Мичелс решил использовать оставленные ранее образцы и создать что-то, опираясь на современные влияния. Он настолько отошёл от традиционного формата, что использование слова «даб» показалось ему неуместным, отсюда и название Ekundayo Inversions. Все песни связаны между собой сообщениями WhatsApp между Леоном и Лиамом, которые идеально рассказывают историю этого альбома и их рабочих отношений. Одним из ярких моментов Ekundayo Inversions является гостевое участие легендарного Ли «Скрэтча» Перри в версии «Ugly Truth». L$P переключается между пением и разговором, то заявляя о своих способностях, то играя с названием трека. В «Awkward take. 2» Леон берёт одну из самых экспериментальных песен с Ekundayo и фактически делает её более понятной. Трек, который когда-то казался парящим в космосе, теперь обретает опору благодаря добавлению ударных и баса. «Faded», версия «Paper Tiger», получила полную обработку в стиле EMA с добавлением эмоциональных духовых инструментов поверх неудобно минималистичного ритм-трека, приправленного голосом Лиама, пропитанным эффектами задержки и эха. В. «Champions» есть куплет от Black Thought из The Roots, а в середине трека El Michels отправляет ритм-секцию на 50 лет назад. В конечном итоге, Ekundayo Inversions — это свидетельство того, насколько сильны оригинальные песни. Будь то R&B, регги, минималистичные или насыщенные аранжировкой, эти песни вас тронут.


Теги товара: Регги
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El Michels Affair & Liam Bailey - Ekundayo Inversions (Coloured) (0349223011951) виниловая пластинка - стоимость товара 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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