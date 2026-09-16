Описание товара El Michels Affair & Liam Bailey - Ekundayo Inversions (Coloured) (0349223011951) виниловая пластинка

В музыке El Michels Affair всегда ощущалось влияние регги. От их кавера на «Hung Up On My Baby», выполненного в стиле регги, до общего звучания и подхода, пронизывающего продюсерский стиль Леона. Во время записи альбома Бейли «Ekundayo» 2020 года они создали несколько прямолинейных регги-композиций, вдохновленных разными эпохами, наряду с современными R&B-треками, которые бы лучше сочетались с Фрэнком Оушеном, чем с Джейкобом Миллером. Именно эта идея о том, что старое и новое могут так хорошо сосуществовать, породила идею «Ekundayo Inversions». Традиционный даб появился из регги в конце 60-х и начале 70-х годов, когда такие пионеры, как Кинг Табби и Ли Перри, начали брать многодорожечные записи песен и пропускать их через микшерный пульт, добавляя эффекты и дополнительные инструменты. Эти записи называются «дабами» или «версиями» и, как правило, представляют собой инструментальные композиции с вставками вокала из оригинальных треков. Эль Мичелс решил использовать оставленные ранее образцы и создать что-то, опираясь на современные влияния. Он настолько отошёл от традиционного формата, что использование слова «даб» показалось ему неуместным, отсюда и название Ekundayo Inversions. Все песни связаны между собой сообщениями WhatsApp между Леоном и Лиамом, которые идеально рассказывают историю этого альбома и их рабочих отношений. Одним из ярких моментов Ekundayo Inversions является гостевое участие легендарного Ли «Скрэтча» Перри в версии «Ugly Truth». L$P переключается между пением и разговором, то заявляя о своих способностях, то играя с названием трека. В «Awkward take. 2» Леон берёт одну из самых экспериментальных песен с Ekundayo и фактически делает её более понятной. Трек, который когда-то казался парящим в космосе, теперь обретает опору благодаря добавлению ударных и баса. «Faded», версия «Paper Tiger», получила полную обработку в стиле EMA с добавлением эмоциональных духовых инструментов поверх неудобно минималистичного ритм-трека, приправленного голосом Лиама, пропитанным эффектами задержки и эха. В. «Champions» есть куплет от Black Thought из The Roots, а в середине трека El Michels отправляет ритм-секцию на 50 лет назад. В конечном итоге, Ekundayo Inversions — это свидетельство того, насколько сильны оригинальные песни. Будь то R&B, регги, минималистичные или насыщенные аранжировкой, эти песни вас тронут.