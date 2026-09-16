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Jimmy Smith & Wes Montgomery - Jimmy & Wes: The Dynamic Duo (Analogue) (0602478261749) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jimmy Smith & Wes Montgomery - Jimmy & Wes: The Dynamic Duo (Analogue) (0602478261749) виниловая пластинка

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Jimmy Smith &amp; Wes Montgomery - Jimmy &amp; Wes: The Dynamic Duo (Analogue) (0602478261749) виниловая пластинка - фото 1
Jimmy Smith &amp; Wes Montgomery - Jimmy &amp; Wes: The Dynamic Duo (Analogue) (0602478261749) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jimmy Smith & Wes Montgomery
Альбом (сингл)
Jimmy & Wes: The Dynamic Duo
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jimmy Smith &amp; Wes Montgomery - Jimmy &amp; Wes: The Dynamic Duo (Analogue) (0602478261749) виниловая пластинка - фото 1
  • Jimmy Smith &amp; Wes Montgomery - Jimmy &amp; Wes: The Dynamic Duo (Analogue) (0602478261749) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722304
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jimmy Smith & Wes Montgomery - Jimmy & Wes: The Dynamic Duo (Analogue) (0602478261749) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478261749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jimmy Smith & Wes Montgomery
Альбом (сингл)
Jimmy & Wes: The Dynamic Duo
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Down By The Riverside, Night Train, James & Wes, 13 (Death March), Baby, It's Cold Outside
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Verve Vault
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimmy Smith & Wes Montgomery - Jimmy & Wes: The Dynamic Duo (Analogue) (0602478261749) виниловая пластинка

В 1960-х годах органист Hammond Джимми Смит и гитарист Уэс Монтгомери, несомненно, были одними из самых влиятельных и популярных джазовых музыкантов. Во время совместных сессий для альбома «Jimmy & Wes: The Dynamic Duo» в 1966 году к двум виртуозам присоединился столь же энергичный биг-бэнд под руководством мастера-аранжировщика Оливера Нельсона. Серия Verve Vault представляет выдающиеся альбомы и редкие жемчужины из каталога Verve Records. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Райаном К. Смитом из Sterling Sound и высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal. Гейтфолд с оригинальной обложкой. Альбом был настолько восторженно принят критиками и поклонниками джаза, что в том же году Verve выпустила ещё один альбом, «Further Adventures Of Jimmy And Wes», основанный на той же сессии.

Отзывы о товаре Jimmy Smith & Wes Montgomery - Jimmy & Wes: The Dynamic Duo (Analogue) (0602478261749) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478261749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jimmy Smith & Wes Montgomery
Альбом (сингл)
Jimmy & Wes: The Dynamic Duo
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Down By The Riverside, Night Train, James & Wes, 13 (Death March), Baby, It's Cold Outside
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Verve Vault
Страна производитель
США
Описание
В 1960-х годах органист Hammond Джимми Смит и гитарист Уэс Монтгомери, несомненно, были одними из самых влиятельных и популярных джазовых музыкантов. Во время совместных сессий для альбома «Jimmy & Wes: The Dynamic Duo» в 1966 году к двум виртуозам присоединился столь же энергичный биг-бэнд под руководством мастера-аранжировщика Оливера Нельсона. Серия Verve Vault представляет выдающиеся альбомы и редкие жемчужины из каталога Verve Records. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Райаном К. Смитом из Sterling Sound и высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal. Гейтфолд с оригинальной обложкой. Альбом был настолько восторженно принят критиками и поклонниками джаза, что в том же году Verve выпустила ещё один альбом, «Further Adventures Of Jimmy And Wes», основанный на той же сессии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jimmy Smith & Wes Montgomery - Jimmy & Wes: The Dynamic Duo (Analogue) (0602478261749) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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