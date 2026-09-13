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Neil Ardley; Don Rendell & Ian Carr - Greek Variations (5060672889032) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Neil Ardley; Don Rendell & Ian Carr - Greek Variations (5060672889032) виниловая пластинка

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Neil Ardley; Don Rendell &amp; Ian Carr - Greek Variations (5060672889032) виниловая пластинка - фото 1
Neil Ardley; Don Rendell &amp; Ian Carr - Greek Variations (5060672889032) виниловая пластинка - фото 2
Neil Ardley; Don Rendell &amp; Ian Carr - Greek Variations (5060672889032) виниловая пластинка - фото 3
Neil Ardley; Don Rendell &amp; Ian Carr - Greek Variations (5060672889032) виниловая пластинка - фото 4
Neil Ardley; Don Rendell &amp; Ian Carr - Greek Variations (5060672889032) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Neil Ardley; Don Rendell & Ian Carr
Альбом (сингл)
Greek Variations
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Neil Ardley; Don Rendell &amp; Ian Carr - Greek Variations (5060672889032) виниловая пластинка - фото 1
  • Neil Ardley; Don Rendell &amp; Ian Carr - Greek Variations (5060672889032) виниловая пластинка - фото 2
  • Neil Ardley; Don Rendell &amp; Ian Carr - Greek Variations (5060672889032) виниловая пластинка - фото 3
  • Neil Ardley; Don Rendell &amp; Ian Carr - Greek Variations (5060672889032) виниловая пластинка - фото 4
  • Neil Ardley; Don Rendell &amp; Ian Carr - Greek Variations (5060672889032) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722299
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Характеристики

Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[5060672889032]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Neil Ardley; Don Rendell & Ian Carr
Альбом (сингл)
Greek Variations
Жанр
Jazz
Трек-лист
Santorin, Omonoia, Delphi, Kerkyra, Meteora, Kriti, Wine Dark Lullaby, Orpheus, Persephone's Jive, Farewell Penelope, Odysseus, King Of Ithaca, Siren's Song, Veil Of Ino
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Neil Ardley; Don Rendell & Ian Carr - Greek Variations (5060672889032) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Santorin, Omonoia, Delphi, Kerkyra, Meteora, Kriti, Wine Dark Lullaby, Orpheus, Persephone's Jive, Farewell Penelope, Odysseus, King Of Ithaca, Siren's Song, Veil Of Ino

Отзывы о товаре Neil Ardley; Don Rendell & Ian Carr - Greek Variations (5060672889032) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[5060672889032]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Neil Ardley; Don Rendell & Ian Carr
Альбом (сингл)
Greek Variations
Жанр
Jazz
Трек-лист
Santorin, Omonoia, Delphi, Kerkyra, Meteora, Kriti, Wine Dark Lullaby, Orpheus, Persephone's Jive, Farewell Penelope, Odysseus, King Of Ithaca, Siren's Song, Veil Of Ino
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Santorin, Omonoia, Delphi, Kerkyra, Meteora, Kriti, Wine Dark Lullaby, Orpheus, Persephone's Jive, Farewell Penelope, Odysseus, King Of Ithaca, Siren's Song, Veil Of Ino
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Neil Ardley; Don Rendell & Ian Carr - Greek Variations (5060672889032) виниловая пластинка - по цене 3070 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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