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Emmanuel Pahud & Marie-Pierre Langlamet - Mozart: Concerto For Flute & Harp/ Clarinet Concerto (5021732764614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Emmanuel Pahud & Marie-Pierre Langlamet - Mozart: Concerto For Flute & Harp/ Clarinet Concerto (5021732764614) виниловая пластинка

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Emmanuel Pahud &amp; Marie-Pierre Langlamet - Mozart: Concerto For Flute &amp; Harp/ Clarinet Concerto (5021732764614) виниловая пластинка - фото 1
Emmanuel Pahud &amp; Marie-Pierre Langlamet - Mozart: Concerto For Flute &amp; Harp/ Clarinet Concerto (5021732764614) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Emmanuel Pahud & Marie-Pierre Langlamet
Альбом (сингл)
Mozart: Concerto For Flute & Harp/ Clarinet Concerto
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Emmanuel Pahud &amp; Marie-Pierre Langlamet - Mozart: Concerto For Flute &amp; Harp/ Clarinet Concerto (5021732764614) виниловая пластинка - фото 1
  • Emmanuel Pahud &amp; Marie-Pierre Langlamet - Mozart: Concerto For Flute &amp; Harp/ Clarinet Concerto (5021732764614) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722298
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Emmanuel Pahud & Marie-Pierre Langlamet - Mozart: Concerto For Flute & Harp/ Clarinet Concerto (5021732764614) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732764614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Emmanuel Pahud & Marie-Pierre Langlamet
Альбом (сингл)
Mozart: Concerto For Flute & Harp/ Clarinet Concerto
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Mozart: Concerto For Flute & Harp . I. Allegro, II. Andantino, III. Rondo: Allegro, Mozart: Clarinet Concerto I. Allegro, II. Adagio, III. Rondo: Allegro
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Emmanuel Pahud & Marie-Pierre Langlamet - Mozart: Concerto For Flute & Harp/ Clarinet Concerto (5021732764614) виниловая пластинка

Музыкальный альбом Claudio Abbado & EmmВневременные шедевры: Два самых известных духовых концерта Моцарта в исполнении солистов мирового класса под чутким руководством дирижера Клаудио Аббадо теперь выходят вместе на виниле. В этом издании объединены две эталонные записи. Высоко оцененная запись концерта Моцарта для флейты и арфы до мажор 1996 года Эммануэля Паю в соавторстве с арфистом Мари-Пьером Лангламе подкупает элегантной и выразительной игрой. Удивительно теплый и полный звук Паю сразу узнаваем. Критики особо хвалили увлекательное взаимодействие дуэта, которое демонстрирует непреодолимую грацию. Также с Берлинским филармоническим оркестром и Клаудио Аббадо в 1998 году была создана значительная интерпретация концерта Моцарта на кларнете ля мажор. Сабина Мейер исполняет произведение на бас-кларнете, инструменте, для которого Моцарт изначально задумал концерт. Это позволяет получить более глубокую и насыщенную звуковую палитру, особенно в нижнем регистре. Её исполнение возвышенного Адажио часто отмечается за изысканную деликатность и проникновенную лиричность. В обеих записях Клаудио Аббадо и Берлинский филармонический оркестр обеспечивают сбалансированное и изысканное сопровождение, которое прекрасно дополняет солистов.anuel Pahud & Sabine Meyer & "Berliner Philharmoniker"

Отзывы о товаре Emmanuel Pahud & Marie-Pierre Langlamet - Mozart: Concerto For Flute & Harp/ Clarinet Concerto (5021732764614) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732764614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Emmanuel Pahud & Marie-Pierre Langlamet
Альбом (сингл)
Mozart: Concerto For Flute & Harp/ Clarinet Concerto
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Mozart: Concerto For Flute & Harp . I. Allegro, II. Andantino, III. Rondo: Allegro, Mozart: Clarinet Concerto I. Allegro, II. Adagio, III. Rondo: Allegro
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Музыкальный альбом Claudio Abbado & EmmВневременные шедевры: Два самых известных духовых концерта Моцарта в исполнении солистов мирового класса под чутким руководством дирижера Клаудио Аббадо теперь выходят вместе на виниле. В этом издании объединены две эталонные записи. Высоко оцененная запись концерта Моцарта для флейты и арфы до мажор 1996 года Эммануэля Паю в соавторстве с арфистом Мари-Пьером Лангламе подкупает элегантной и выразительной игрой. Удивительно теплый и полный звук Паю сразу узнаваем. Критики особо хвалили увлекательное взаимодействие дуэта, которое демонстрирует непреодолимую грацию. Также с Берлинским филармоническим оркестром и Клаудио Аббадо в 1998 году была создана значительная интерпретация концерта Моцарта на кларнете ля мажор. Сабина Мейер исполняет произведение на бас-кларнете, инструменте, для которого Моцарт изначально задумал концерт. Это позволяет получить более глубокую и насыщенную звуковую палитру, особенно в нижнем регистре. Её исполнение возвышенного Адажио часто отмечается за изысканную деликатность и проникновенную лиричность. В обеих записях Клаудио Аббадо и Берлинский филармонический оркестр обеспечивают сбалансированное и изысканное сопровождение, которое прекрасно дополняет солистов.anuel Pahud & Sabine Meyer & "Berliner Philharmoniker"
Самовывоз
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Emmanuel Pahud & Marie-Pierre Langlamet - Mozart: Concerto For Flute & Harp/ Clarinet Concerto (5021732764614) виниловая пластинка - купить по цене 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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