Emmanuel Pahud & Marie-Pierre Langlamet - Mozart: Concerto For Flute & Harp/ Clarinet Concerto (5021732764614) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Emmanuel Pahud & Marie-Pierre Langlamet - Mozart: Concerto For Flute & Harp/ Clarinet Concerto (5021732764614) виниловая пластинка
Музыкальный альбом Claudio Abbado & EmmВневременные шедевры: Два самых известных духовых концерта Моцарта в исполнении солистов мирового класса под чутким руководством дирижера Клаудио Аббадо теперь выходят вместе на виниле. В этом издании объединены две эталонные записи. Высоко оцененная запись концерта Моцарта для флейты и арфы до мажор 1996 года Эммануэля Паю в соавторстве с арфистом Мари-Пьером Лангламе подкупает элегантной и выразительной игрой. Удивительно теплый и полный звук Паю сразу узнаваем. Критики особо хвалили увлекательное взаимодействие дуэта, которое демонстрирует непреодолимую грацию. Также с Берлинским филармоническим оркестром и Клаудио Аббадо в 1998 году была создана значительная интерпретация концерта Моцарта на кларнете ля мажор. Сабина Мейер исполняет произведение на бас-кларнете, инструменте, для которого Моцарт изначально задумал концерт. Это позволяет получить более глубокую и насыщенную звуковую палитру, особенно в нижнем регистре. Её исполнение возвышенного Адажио часто отмечается за изысканную деликатность и проникновенную лиричность. В обеих записях Клаудио Аббадо и Берлинский филармонический оркестр обеспечивают сбалансированное и изысканное сопровождение, которое прекрасно дополняет солистов.anuel Pahud & Sabine Meyer & "Berliner Philharmoniker"
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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