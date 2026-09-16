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Gerry Mulligan & Paul Desmond - Blues In Time (8435723700821) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gerry Mulligan & Paul Desmond - Blues In Time (8435723700821) виниловая пластинка

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Gerry Mulligan &amp; Paul Desmond - Blues In Time (8435723700821) виниловая пластинка - фото 1
Gerry Mulligan &amp; Paul Desmond - Blues In Time (8435723700821) виниловая пластинка - фото 2
Gerry Mulligan &amp; Paul Desmond - Blues In Time (8435723700821) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gerry Mulligan & Paul Desmond
Альбом (сингл)
Blues In Time
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gerry Mulligan &amp; Paul Desmond - Blues In Time (8435723700821) виниловая пластинка - фото 1
  • Gerry Mulligan &amp; Paul Desmond - Blues In Time (8435723700821) виниловая пластинка - фото 2
  • Gerry Mulligan &amp; Paul Desmond - Blues In Time (8435723700821) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722294
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Gerry Mulligan & Paul Desmond - Blues In Time (8435723700821) виниловая пластинка
3 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WaxTime
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WaxTime
Barcode
[8435723700821]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gerry Mulligan & Paul Desmond
Альбом (сингл)
Blues In Time
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blues In Time, Body And Soul, Stand Still, Line For Lyons, Wintersong, Battle Hymn Of The Republican, Fall Out
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gerry Mulligan & Paul Desmond - Blues In Time (8435723700821) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blues In Time, Body And Soul, Stand Still, Line For Lyons, Wintersong, Battle Hymn Of The Republican, Fall Out

Отзывы о товаре Gerry Mulligan & Paul Desmond - Blues In Time (8435723700821) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WaxTime
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WaxTime
Barcode
[8435723700821]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gerry Mulligan & Paul Desmond
Альбом (сингл)
Blues In Time
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blues In Time, Body And Soul, Stand Still, Line For Lyons, Wintersong, Battle Hymn Of The Republican, Fall Out
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blues In Time, Body And Soul, Stand Still, Line For Lyons, Wintersong, Battle Hymn Of The Republican, Fall Out
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gerry Mulligan & Paul Desmond - Blues In Time (8435723700821) виниловая пластинка - стоимость товара 3220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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