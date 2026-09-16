Brian Bennett & Alan Hawkshaw - Synthesizer & Percussion: Themes (4260544826009) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Brian Bennett & Alan Hawkshaw
Альбом (сингл)
Synthesizer & Percussion: Themes
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
В наличии
Код товара: 722292
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3 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4260544826009]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Brian Bennett & Alan Hawkshaw
Альбом (сингл)
Synthesizer & Percussion: Themes
Жанр
Диско
Трек-лист
A. Hawkshaw* / B. Bennett*–Mon Amour, A. Hawkshaw* / B. Bennett*–Oddball, A. Hawkshaw* / B. Bennett*–Daytripper, Alan Hawkshaw–Mile High Swinger (Vers. A), Alan Hawkshaw–Mile High Swinger (Vers. B), A. Hawkshaw* / B. Bennett*–Auto-Pilot, A. Hawkshaw* / B. Bennett*–Pacesetter, A. Hawkshaw* / B. Bennett*–Home Run, A. Hawkshaw* / B. Bennett*–Driving Force, A. Hawkshaw* / B. Bennett*–Action Man, Alan Hawkshaw–Funky Chicken, Alan Hawkshaw–Jolly Roger, Alan Hawkshaw–Dumbo, Alan Hawkshaw–Plain Song, Al
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Brian Bennett & Alan Hawkshaw - Synthesizer & Percussion: Themes (4260544826009) виниловая пластинка
Синтезатор и ударные 1974 года, выпущенные в том же году, что и Synthesis на лейбле KPM, являются его незаменимыми дополнениями. «Эта запись содержит множество характерных звуков синтезатора ARP, а также перкуссию в различных настройках и темпах» — такова ещё более невпечатляющая, чем обычно, маркетинговая кампания второго сборника Алана Хокшоу и Брайана Беннетта, представляющего собой, по сути, минималистичный G-фанк с отголосками примитивного эйсид-хауса. Это невероятно хорошо.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4260544826009]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Brian Bennett & Alan Hawkshaw
Альбом (сингл)
Synthesizer & Percussion: Themes
Жанр
Диско
Трек-лист
A. Hawkshaw* / B. Bennett*–Mon Amour, A. Hawkshaw* / B. Bennett*–Oddball, A. Hawkshaw* / B. Bennett*–Daytripper, Alan Hawkshaw–Mile High Swinger (Vers. A), Alan Hawkshaw–Mile High Swinger (Vers. B), A. Hawkshaw* / B. Bennett*–Auto-Pilot, A. Hawkshaw* / B. Bennett*–Pacesetter, A. Hawkshaw* / B. Bennett*–Home Run, A. Hawkshaw* / B. Bennett*–Driving Force, A. Hawkshaw* / B. Bennett*–Action Man, Alan Hawkshaw–Funky Chicken, Alan Hawkshaw–Jolly Roger, Alan Hawkshaw–Dumbo, Alan Hawkshaw–Plain Song, Al
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Синтезатор и ударные 1974 года, выпущенные в том же году, что и Synthesis на лейбле KPM, являются его незаменимыми дополнениями. «Эта запись содержит множество характерных звуков синтезатора ARP, а также перкуссию в различных настройках и темпах» — такова ещё более невпечатляющая, чем обычно, маркетинговая кампания второго сборника Алана Хокшоу и Брайана Беннетта, представляющего собой, по сути, минималистичный G-фанк с отголосками примитивного эйсид-хауса. Это невероятно хорошо.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Brian Bennett & Alan Hawkshaw - Synthesizer & Percussion: Themes (4260544826009) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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