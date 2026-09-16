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Eddie Louiss; John Surman & Daniel Humair - Our Kind Of Sabi (5060672889155) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eddie Louiss; John Surman & Daniel Humair - Our Kind Of Sabi (5060672889155) виниловая пластинка

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Eddie Louiss; John Surman &amp; Daniel Humair - Our Kind Of Sabi (5060672889155) виниловая пластинка - фото 1
Eddie Louiss; John Surman &amp; Daniel Humair - Our Kind Of Sabi (5060672889155) виниловая пластинка - фото 2
Eddie Louiss; John Surman &amp; Daniel Humair - Our Kind Of Sabi (5060672889155) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eddie Louiss; John Surman & Daniel Humair
Альбом (сингл)
Our Kind Of Sabi
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eddie Louiss; John Surman &amp; Daniel Humair - Our Kind Of Sabi (5060672889155) виниловая пластинка - фото 1
  • Eddie Louiss; John Surman &amp; Daniel Humair - Our Kind Of Sabi (5060672889155) виниловая пластинка - фото 2
  • Eddie Louiss; John Surman &amp; Daniel Humair - Our Kind Of Sabi (5060672889155) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722290
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Eddie Louiss; John Surman & Daniel Humair - Our Kind Of Sabi (5060672889155) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[5060672889155]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eddie Louiss; John Surman & Daniel Humair
Альбом (сингл)
Our Kind Of Sabi
Жанр
Jazz
Трек-лист
Our Kind Of Sabi Zafe Ko Ida, Song For Martine Out Of The Sorcellery
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eddie Louiss; John Surman & Daniel Humair - Our Kind Of Sabi (5060672889155) виниловая пластинка

Запись сделана в Японии во время гастролей в 1970 году. В записи участвовали известные французские музыканты Эдди Луисс на органе и Даниэль Юмер на барабанах. Это стильный альбом трио, где великолепная игра Луисса на органе Хаммонда занимает центральное место, а в тени прослеживаются отголоски карибской музыки.

Отзывы о товаре Eddie Louiss; John Surman & Daniel Humair - Our Kind Of Sabi (5060672889155) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[5060672889155]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eddie Louiss; John Surman & Daniel Humair
Альбом (сингл)
Our Kind Of Sabi
Жанр
Jazz
Трек-лист
Our Kind Of Sabi Zafe Ko Ida, Song For Martine Out Of The Sorcellery
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Запись сделана в Японии во время гастролей в 1970 году. В записи участвовали известные французские музыканты Эдди Луисс на органе и Даниэль Юмер на барабанах. Это стильный альбом трио, где великолепная игра Луисса на органе Хаммонда занимает центральное место, а в тени прослеживаются отголоски карибской музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eddie Louiss; John Surman & Daniel Humair - Our Kind Of Sabi (5060672889155) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2970 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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