Vince Guaraldi - Jazz Impressions Of A Boy Named Charlie Brown (Coloured) (0888072666696) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Vince Guaraldi - Jazz Impressions Of A Boy Named Charlie Brown (Coloured) (0888072666696) виниловая пластинка
Те, кто любит мультфильмы «Peanuts» (а их в Германии десятки тысяч), любят и фильмы «Peanuts», которые регулярно транслируются по ТВ. Очаровательная интеллектуальная атмосфера фильмов неизменно подчёркивается прохладной джазовой музыкой Винса Гуаральди и его трио. Без этой музыки фильмы были бы менее привлекательны. Невероятно, но 50 лет назад, в 1964 году, был выпущен первый альбом саундтреков к фильму Peanuts, который сейчас переиздается в ремастированной версии к юбилею. В комплект входят два ранее не издававшихся трека. На лицевой стороне буклета изображена прекрасная обложка релиза 1970 года, а на внутренней — ещё более прекрасная оригинальная обложка 1964 года. В буклете содержатся новые и старые аннотации и, конечно же, несколько карикатур на Чарли Брауна и компанию.
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