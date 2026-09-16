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John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (Coloured) (0843563162521) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (Coloured) (0843563162521) виниловая пластинка

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John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (Coloured) (0843563162521) виниловая пластинка - фото 1
John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (Coloured) (0843563162521) виниловая пластинка - фото 2
John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (Coloured) (0843563162521) виниловая пластинка - фото 3
John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (Coloured) (0843563162521) виниловая пластинка - фото 4
John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (Coloured) (0843563162521) виниловая пластинка - фото 5
John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (Coloured) (0843563162521) виниловая пластинка - фото 6
John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (Coloured) (0843563162521) виниловая пластинка - фото 7
John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (Coloured) (0843563162521) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Carpenter
Альбом (сингл)
Movie Themes 1976-1988
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (Coloured) (0843563162521) виниловая пластинка - фото 1
  • John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (Coloured) (0843563162521) виниловая пластинка - фото 2
  • John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (Coloured) (0843563162521) виниловая пластинка - фото 3
  • John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (Coloured) (0843563162521) виниловая пластинка - фото 4
  • John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (Coloured) (0843563162521) виниловая пластинка - фото 5
  • John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (Coloured) (0843563162521) виниловая пластинка - фото 6
  • John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (Coloured) (0843563162521) виниловая пластинка - фото 7
  • John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (Coloured) (0843563162521) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722251
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (Coloured) (0843563162521) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563162521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Carpenter
Альбом (сингл)
Movie Themes 1976-1988
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Chariots Of Pumpkins (Halloween III), 69th St. Bridge (Escape From New York), The Alley (War) (Big Trouble In Little China), Wake Up (They Live), Julie's Dead (Assault On Precinct 13), The Shape Enters Laurie's Room (Halloween II), Season Of The Witch (Halloween III), Love At A Distance (Prince Of Darkness), The Shape Stalks Again (Halloween II), Burn It (The Thing), Fuchs (The Thing), To Mac's Shack (The Thing), Walk To The Lighthouse (The Fog), Laurie's Theme (Halloween)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (Coloured) (0843563162521) виниловая пластинка

К настоящему моменту каждый должен знать, что Джон Карпентер — не только знаменитый кинорежиссёр, но и музыкальный маэстро, чьи саундтреки стали синонимом жанров ужасов, саспенса и научной фантастики. Его врождённый композиторский талант и глубокое понимание того, как музыка может возвысить повествование, оставили неизгладимый след в мире кино и запечатлелись в музыкальных коллекциях многих людей. «Антология II» продолжает восхвалять его композиторский гений, представляя превосходно подобранную коллекцию некоторых из самых знаковых музыкальных произведений из его обширной фильмографии, записанных совместно с его музыкальными соавторами Дэниелом Дэвисом и Коди Карпентером. Сборник открывается песней «Chariots of Pumpkins» из фильма «Хэллоуин 3», которая идеально передает зловещую сущность культового фильма с его пульсирующими синтезаторами и завораживающими мелодиями. Слушателя охватывает чувство тревоги и предвкушения, прежде чем он погружается в «69th St. Bridge» из «Побега из Нью-Йорка», динамичный трек, который воплощает футуристическую и мрачную природу фильма с помощью пульсирующих басовых линий, драйвовых ритмов и электронных текстур. Альбом также обладает изолирующим тоном, поскольку он пробирается сквозь эмбиент-треки, такие как «Fuchs» и «To Mac's Shack» из «The Thing» и «Walk to the Lighthouse» из «The Fog». Все они демонстрируют более медленный темп, зловещие оттенки и потустороннюю атмосферу, ощущаемую как далёкий шёпот. Всё это было тщательно продумано для подготовки к грандиозному финалу. Культовая и мгновенно узнаваемая «Тема Лори» из оригинального «Хэллоуина». Её простая, но зловещая фортепианная мелодия, ставшая синонимом жанра ужасов, завершает альбом, вселяя страх в сердца слушателей. Эти треки — лишь малая часть впечатляющего музыкального репертуара Джона Карпентера. Его саундтреки, с каждой завораживающей нотой и пульсирующим битом, продолжают находить отклик у зрителей, навсегда вписав его имя в анналы истории киномузыки.

Отзывы о товаре John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (Coloured) (0843563162521) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563162521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Carpenter
Альбом (сингл)
Movie Themes 1976-1988
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Chariots Of Pumpkins (Halloween III), 69th St. Bridge (Escape From New York), The Alley (War) (Big Trouble In Little China), Wake Up (They Live), Julie's Dead (Assault On Precinct 13), The Shape Enters Laurie's Room (Halloween II), Season Of The Witch (Halloween III), Love At A Distance (Prince Of Darkness), The Shape Stalks Again (Halloween II), Burn It (The Thing), Fuchs (The Thing), To Mac's Shack (The Thing), Walk To The Lighthouse (The Fog), Laurie's Theme (Halloween)
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
К настоящему моменту каждый должен знать, что Джон Карпентер — не только знаменитый кинорежиссёр, но и музыкальный маэстро, чьи саундтреки стали синонимом жанров ужасов, саспенса и научной фантастики. Его врождённый композиторский талант и глубокое понимание того, как музыка может возвысить повествование, оставили неизгладимый след в мире кино и запечатлелись в музыкальных коллекциях многих людей. «Антология II» продолжает восхвалять его композиторский гений, представляя превосходно подобранную коллекцию некоторых из самых знаковых музыкальных произведений из его обширной фильмографии, записанных совместно с его музыкальными соавторами Дэниелом Дэвисом и Коди Карпентером. Сборник открывается песней «Chariots of Pumpkins» из фильма «Хэллоуин 3», которая идеально передает зловещую сущность культового фильма с его пульсирующими синтезаторами и завораживающими мелодиями. Слушателя охватывает чувство тревоги и предвкушения, прежде чем он погружается в «69th St. Bridge» из «Побега из Нью-Йорка», динамичный трек, который воплощает футуристическую и мрачную природу фильма с помощью пульсирующих басовых линий, драйвовых ритмов и электронных текстур. Альбом также обладает изолирующим тоном, поскольку он пробирается сквозь эмбиент-треки, такие как «Fuchs» и «To Mac's Shack» из «The Thing» и «Walk to the Lighthouse» из «The Fog». Все они демонстрируют более медленный темп, зловещие оттенки и потустороннюю атмосферу, ощущаемую как далёкий шёпот. Всё это было тщательно продумано для подготовки к грандиозному финалу. Культовая и мгновенно узнаваемая «Тема Лори» из оригинального «Хэллоуина». Её простая, но зловещая фортепианная мелодия, ставшая синонимом жанра ужасов, завершает альбом, вселяя страх в сердца слушателей. Эти треки — лишь малая часть впечатляющего музыкального репертуара Джона Карпентера. Его саундтреки, с каждой завораживающей нотой и пульсирующим битом, продолжают находить отклик у зрителей, навсегда вписав его имя в анналы истории киномузыки.
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John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (Coloured) (0843563162521) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3910 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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