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Thomas Anders - Sings Modern Talking: The 1St Album (4029759203988) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Thomas Anders - Sings Modern Talking: The 1St Album (4029759203988) виниловая пластинка

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Thomas Anders - Sings Modern Talking: The 1St Album (4029759203988) виниловая пластинка - фото 1
Thomas Anders - Sings Modern Talking: The 1St Album (4029759203988) виниловая пластинка - фото 2
Thomas Anders - Sings Modern Talking: The 1St Album (4029759203988) виниловая пластинка - фото 3
Thomas Anders - Sings Modern Talking: The 1St Album (4029759203988) виниловая пластинка - фото 4
Thomas Anders - Sings Modern Talking: The 1St Album (4029759203988) виниловая пластинка - фото 5
Thomas Anders - Sings Modern Talking: The 1St Album (4029759203988) виниловая пластинка - фото 6
Thomas Anders - Sings Modern Talking: The 1St Album (4029759203988) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thomas Anders
Альбом (сингл)
Sings Modern Talking: The 1St Album
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: The 1St Album (4029759203988) виниловая пластинка - фото 1
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: The 1St Album (4029759203988) виниловая пластинка - фото 2
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: The 1St Album (4029759203988) виниловая пластинка - фото 3
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: The 1St Album (4029759203988) виниловая пластинка - фото 4
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: The 1St Album (4029759203988) виниловая пластинка - фото 5
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: The 1St Album (4029759203988) виниловая пластинка - фото 6
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: The 1St Album (4029759203988) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722249
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Характеристики

Бренд
Stars By Edel
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Stars By Edel
Barcode
[4029759203988]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thomas Anders
Альбом (сингл)
Sings Modern Talking: The 1St Album
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You're My Heart, You're My Soul (Thomas' Version), You Can Win If You Want (Thomas' Version), There's Too Much Blue In Missing You (Thomas' Version), Diamonds Never Made A Lady (Thomas' Version), The Night Is Yours The Night Is Mine (Thomas' Version), Do You Wanna (Thomas' Version), Lucky Guy (Thomas' Version), One In A Million (Thomas' Version), Bells Of Paris (Thomas' Version), Don't Fly Too High (New Bonus Track), Hold Me Tight In The Night (New Bonus Track), Catch Me I'm Falling (New Bonus T
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Thomas Anders ... Sings Modern Talking
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thomas Anders - Sings Modern Talking: The 1St Album (4029759203988) виниловая пластинка

В честь 40-летия Modern Talking певец удивляет новыми записями первых шести альбомов группы, став первым немецким артистом, когда-либо переосмыслившим все свои ранние работы! Как известно, самый успешный дуэт в истории немецкой поп-музыки распался в 2003 году, но песни Modern Talking, под которые люди по всему миру до сих пор танцуют, остаются бессмертными. Переиздания первых альбомов Modern Talking, в которых звучит его неповторимый голос, — это дань уважения уникально успешному дуэту и великолепной, казалось бы, яркой и беззаботной эпохе середины восьмидесятых. Песни, когда-то вдохновленные пульсирующим итало-диско, мгновенно узнаваемы, но теперь звучат более современно благодаря современным ударным и синтезаторам. Кроме того, этот набор из 6 альбомов впервые выпущен в формате Dolby Atmos, то есть 3D-аудио. На каждом альбоме Томас Андерс также удивляет слушателей двумя ранее не издававшимися песнями, такими как «Don't Fly Too High» и «Hold Me Tight In The Night» на первом альбоме. Опытные студийные музыканты под руководством Кристиана Геллера полностью перезаписали все треки с Томасом Андерсом, которого сопровождают те же бэк-вокалисты, что и на оригинальных записях. В процессе работы над альбомом треки из оригинальных записей были воссозданы максимально точно и смешаны с новыми версиями.

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Характеристики
Бренд
Stars By Edel
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Stars By Edel
Barcode
[4029759203988]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thomas Anders
Альбом (сингл)
Sings Modern Talking: The 1St Album
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You're My Heart, You're My Soul (Thomas' Version), You Can Win If You Want (Thomas' Version), There's Too Much Blue In Missing You (Thomas' Version), Diamonds Never Made A Lady (Thomas' Version), The Night Is Yours The Night Is Mine (Thomas' Version), Do You Wanna (Thomas' Version), Lucky Guy (Thomas' Version), One In A Million (Thomas' Version), Bells Of Paris (Thomas' Version), Don't Fly Too High (New Bonus Track), Hold Me Tight In The Night (New Bonus Track), Catch Me I'm Falling (New Bonus T
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Thomas Anders ... Sings Modern Talking
Страна производитель
Германия
Описание
В честь 40-летия Modern Talking певец удивляет новыми записями первых шести альбомов группы, став первым немецким артистом, когда-либо переосмыслившим все свои ранние работы! Как известно, самый успешный дуэт в истории немецкой поп-музыки распался в 2003 году, но песни Modern Talking, под которые люди по всему миру до сих пор танцуют, остаются бессмертными. Переиздания первых альбомов Modern Talking, в которых звучит его неповторимый голос, — это дань уважения уникально успешному дуэту и великолепной, казалось бы, яркой и беззаботной эпохе середины восьмидесятых. Песни, когда-то вдохновленные пульсирующим итало-диско, мгновенно узнаваемы, но теперь звучат более современно благодаря современным ударным и синтезаторам. Кроме того, этот набор из 6 альбомов впервые выпущен в формате Dolby Atmos, то есть 3D-аудио. На каждом альбоме Томас Андерс также удивляет слушателей двумя ранее не издававшимися песнями, такими как «Don't Fly Too High» и «Hold Me Tight In The Night» на первом альбоме. Опытные студийные музыканты под руководством Кристиана Геллера полностью перезаписали все треки с Томасом Андерсом, которого сопровождают те же бэк-вокалисты, что и на оригинальных записях. В процессе работы над альбомом треки из оригинальных записей были воссозданы максимально точно и смешаны с новыми версиями.
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Отзывы


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