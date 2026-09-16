Bryan Adams - Roll With The Punches (Coloured) (5063176079817) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Bryan Adams - Roll With The Punches (Coloured) (5063176079817) виниловая пластинка
«Roll With The Punches» — долгожданный 16-й студийный альбом Брайана Адамса, признанного автора-исполнителя и мировой рок-иконы. Это первый альбом Адамса с новым материалом, выпущенный на его собственном независимом лейбле Bad Records. Лимитированное издание на белом виниле в гейтфолде. Альбом, написанный и спродюсированный Адамсом, содержит 10 новых треков, включая «Roll With The Punches», «Make Up Your Mind» и «Never Ever Let You Go». «Roll With The Punches» наполнен мощными рок-гимнами, такими как «How's That Working For Ya» и «Be The Reason», которые органично сочетаются с проникновенными балладами, такими как «Life Is Beautiful» и «We Will Ever Be Friends Again», что делает альбом насыщенным и глубоким. Соавторами являются Матт Лэнг, Элиот Кеннеди и давний соавтор Джим Валланс.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитIggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитAmon Amarth, The Pursuit Of Vikings: 25 Years In The Eye Of The ...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитDiana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458488340) винилов...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитMelody Gardot - Worrisome Heart (0602517787568) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитAmon Amarth, Fate of Norns (0039841449815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитВладимир Дашкевич - Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Полная Версия ...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитЗемфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитВетлицкая Наталья - Лучшие песни (Pink) (4603320377676) винилова...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитАлександр Иванов - Грешной Души Печаль (4690251023628) виниловая...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитMilitary Jane - Blackest Paint Colored Brush (Plerec024) винилов...
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитLana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (0602435497808) ...
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитМураками - В песнях навсегда (4620032917594) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Bryan Adams - Roll With The Punches (Coloured) (5063176079817) виниловая пластинка